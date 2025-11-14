Advogados e escritórios de Rio Grande não precisarão mais pagar taxas de alvarás de funcionamento

Pedido foi feito pela subseção da OAB da cidade do Sul do Estado e acatado pela Justiça Federal na quarta-feira (12). Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Os advogados e escritórios de advocacia de Rio Grande estão liberados do pagamento de taxas de regularização de alvarás de funcionamento ou localização. O pedido foi feito pela subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da cidade do Sul do Estado e acatado pela Justiça Federal na quarta-feira (12).

A decisão afirma que a Advocacia é uma profissão regulamentada por lei federal e fiscalizada pela própria OAB, o que torna indevida qualquer cobrança de natureza municipal. O texto da sentença determina que o município deve “abster-se da fiscalização e da cobrança de taxas respectivas”, declarando a inexigibilidade de quaisquer atos públicos de liberação que condicionem o trabalho de advogados e escritórios.

Com isso, os profissionais da área podem atuar normalmente sem precisar pagar taxas de alvará, embora ainda devam manter os registros necessários à atividade com renovação anual.

Presidente da OAB de Rio Grande, Ary da Silva Júnior destacou que a decisão representa uma conquista importante para a classe, assegurando o pleno exercício da advocacia sem entraves indevidos.

— Desde a pandemia e a ocorrência dos eventos climáticos adversos, a advocacia rio-grandina vem perdendo sua capacidade manter o padrão de renda. Então, essa economia é fundamental. A sentença representa não apenas uma vitória jurídica, mas também institucional, reafirmando a autonomia da advocacia — disse.

De acordo com o presidente da OAB, em média os advogados gastam R$ 230 com as taxas. Da Silva Júnior disse também que caso algum advogado siga sendo cobrado, é necessário buscar a entidade.