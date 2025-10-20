UFPel lança concurso público com nove vagas para cargos de nível técnico e superior

A remuneração inicial varia de R$ 3.029,89 a R$ 9.523,96, conforme o cargo e o nível de formação. RBSTV / Reprodução

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) abriu inscrições nesta segunda-feira (20) para concurso público com nove vagas imediatas para cargos técnico-administrativos em educação nível médio profissionalizante e superior. O prazo segue até as 23h59min do dia 16 de novembro.

As oportunidades são de nível médio técnico e superior. Para nível Técnico, há vagas para Técnico de Laboratório nas áreas de Anatomia e Necropsia e Microbiologia, além de Técnico em Contabilidade.

Para nível Superior, as vagas são para Farmacêutico-Bioquímico e médicos nas especialidades de Anestesiologia, Clínica Médica, Pediatria e Reumatologia.

Os salários variam de acordo com a formação exigida. Para cargos técnicos, a remuneração inicial é de R$ 3.029,89. Já para nível superior, os vencimentos vão de R$ 4.967,04 a R$ 9.523,96.

A prova objetiva terá 40 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada e apenas uma correta, sendo divididas entre 20 questões de conhecimentos gerais e 20 de conhecimentos específicos da área do cargo. Acesse o edital na íntegra.

Vagas disponíveis:

Nível Técnico:

Técnico de Laboratório – Área: Anatomia e Necropsia (1 vaga)

Técnico de Laboratório – Área: Microbiologia (1 vaga)

Técnico em Contabilidade (1 vaga)

Nível Superior: