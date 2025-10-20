UFPel lança concurso público com nove vagas para cargos de nível técnico e superior

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) abriu inscrições nesta segunda-feira (20) para concurso público com nove vagas imediatas para cargos técnico-administrativos em educação nível médio profissionalizante e superior. O prazo segue até as 23h59min do dia 16 de novembro.
As oportunidades são de nível médio técnico e superior. Para nível Técnico, há vagas para Técnico de Laboratório nas áreas de Anatomia e Necropsia e Microbiologia, além de Técnico em Contabilidade.
Para nível Superior, as vagas são para Farmacêutico-Bioquímico e médicos nas especialidades de Anestesiologia, Clínica Médica, Pediatria e Reumatologia.
Os salários variam de acordo com a formação exigida. Para cargos técnicos, a remuneração inicial é de R$ 3.029,89. Já para nível superior, os vencimentos vão de R$ 4.967,04 a R$ 9.523,96.
A prova objetiva terá 40 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada e apenas uma correta, sendo divididas entre 20 questões de conhecimentos gerais e 20 de conhecimentos específicos da área do cargo. Acesse o edital na íntegra.
Vagas disponíveis:
Nível Técnico:
- Técnico de Laboratório – Área: Anatomia e Necropsia (1 vaga)
- Técnico de Laboratório – Área: Microbiologia (1 vaga)
- Técnico em Contabilidade (1 vaga)
Nível Superior:
- Farmacêutico-Bioquímico (1 vaga)
- Médico – Anestesiologia (2 vagas)
- Médico – Clínica Médica (1 vaga)
- Médico – Pediatria (1 vaga)
- Médico – Reumatologia (1 vaga)