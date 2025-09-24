GZH Zona Sul no WhatsApp: saiba como se inscrever no canal e receber as notícias da região

Conteúdos de GZH serão enviados pelo canal no WhatsApp. Naomy Onofre / Grupo RBS

GZH Zona Sul tem um Canal no WhatsApp. Com isso, já é possível acessar, pelo aplicativo de mensagens, as principais notícias da região.

O recurso da Meta, proprietária do WhatsApp, permite o envio de mensagens para um número ilimitado de participantes. As publicações ficam reunidas na aba "Atualizações", separadas de suas conversas com amigos, familiares e comunidades.

No Canal GZH Zona Sul serão compartilhados textos, links, vídeos e fotos. E para garantir a privacidade, os dados dos seguidores não serão acessíveis, nem mesmo ao administrador.

Como participar

Para seguir o canal de GZH Zona Sul, acesse gzh.rs/canalgzhzs ;

; Para encontrar o canal direto no aplicativo, vá em Atualizações, procure por Canais, clique no ícone + e, em seguida, em Encontrar canais. Procure por GZH Zona Sul;

Após entrar no canal, ative o sininho para receber notificação sempre que houver uma nova mensagem.

Redes sociais de GZH Zona Sul