Evento da ACP encerra 2025 com diálogo sobre alta performance em vendas 

Com temática focada em vendas, especialista trará técnicas para empresários locais desenvolverem habilidades emocionais e tecnológicas.

A Associação Comercial de Pelotas (ACP) e o Sebrae RS realizam, na próxima quinta-feira (04), às 18h30, a última edição de 2025 do ciclo Bora Empreender. A iniciativa, que se consolidou ao longo do ano como um dos principais espaços de capacitação e troca de experiências para empresários, gestores e profissionais da região realizará o evento na ACP.

Para fechar o calendário com foco em resultados, o tema escolhido foi “Vendedores Campeões”. Com mais de uma década dedicada à formação de equipes de alta performance, o treinamento será conduzido pelo mentor e consultor em vendas, Ronan Mairesse. Mairesse integra a equipe de Roberto Shinyashiki no Instituto Gente, em São Paulo, e vem a Pelotas para discutir técnicas de vendas, preparo emocional, disciplina e estratégias que influenciam diretamente o desempenho comercial.

A vice-presidente de Serviços da ACP, Carolina Gularte, destaca que o Bora Empreender nasceu com propósito claro: criar uma estrutura permanente de apoio aos empresários locais.

— Criamos um comitê entre o Empreender ACP e o Sebrae para reunir a comunidade empreendedora e oferecer um espaço de integração, troca e aprendizado. Nosso foco sempre foi fortalecer as competências das empreendedoras e empreendedores, capacitando na prática e ajudando cada um a aplicar o conteúdo no dia a dia — afirma.

Segundo ela, o desenho das cinco edições do ciclo partiu da necessidade concreta dos empresários, uma vez que os empreendedores, na maioria das vezes, fazem tudo: cuidam das redes sociais, do financeiro, das vendas e agora ainda precisam lidar com IA. Com base nisso, a associação estipulou temas essenciais para profissionalizar negócios, sendo o Bora Empreender uma opção que ajuda a transformar conhecimento em ação.

— Encerrar o ano com foco em vendas foi uma escolha estratégica: vendas é o coração de qualquer negócio, já que o tema ajuda empreendedores a aproveitar o movimento forte do varejo e, ao mesmo tempo, entrar em 2026 mais preparados. O objetivo é fazer com que cada participante saia daqui enxergando caminhos reais para crescer — diz.

O que diferencia um vendedor comum de um vendedor campeão

Para o palestrante Ronan Mairesse, o vendedor campeão compete com ele mesmo. Ele define metas, cria estratégias e busca a excelência, se auto-avaliando constantemente. Para Mairesse, entender somente sobre o produto, já não é mais suficiente. É importante sber como lidar com as pessoas.

— Estudar inteligência emocional, psicologia, neurociência e experiência do consumidor é cada vez mais importante para se destacar na área. Saber, por exemplo, como o sistema dopaminérgico influencia decisões. Ele traz ferramentas da inovação e da IA para potencializar resultados — aponta, Mairesse.

As três habilidades indispensáveis em 2025

Segundo o consultor existem três competências que se tornaram obrigatórias atualmente: inteligência humana (a capacidade de criar conexão real). De acordo com ele, a tecnologia cresce, mas confiança nasce no diálogo.

— O domínio estatístico para a área comercial é outro ponto imprescindível. Vendas é matemática. Quem conhece seus índices deixa de jogar no escuro e consegue escalar. Além disso, adicionaria o uso estratégico da Inteligência Artificial no dia a dia. É preciso usá-la como aliada e entender que a tecnologia irá não substituir o vendedor, mas acelerar o raciocínio, ampliando possibilidades — complementa.

O que o público pode esperar da palestra em Pelotas

Mairesse antecipa pontos centrais da sua abordagem na palestra realizada na ACP. Para o mentor e especialista em vendas, o mercado está cada vez mais dominado pela tecnologia, no entanto, muitos profissionais esquecem o essencial: o relacionamento humano.

— Ferramentas como a IA são importantes, claro, mas nenhuma delas substitui a capacidade de um vendedor de gerar confiança, empatia e segurança para o cliente. Quando um profissional faz o cliente se sentir importante, ouvido e amparado, mesmo um produto mais barato na internet deixa de ser mais atraente. As pessoas pagam mais caro quando se sentem seguras, e segurança não se automatiza. Vamos mostrar como construir conexões reais, inspirar confiança e se tornar inesquecível para o cliente. Quem entende isso vende mais e vende melhor. Por isso ninguém deveria perder o último Bora Empreende — finaliza.

Com o encerramento da atividade, a vice-presidente Carolina Gularte, revela que uma pesquisa de satisfação será aplicada entre os participantes do evento para compreender o evento conseguiu entregar ações realmente eficazes para o a dia a dia.

— Queremos saber se entregamos o que esperávamos: capacitação real, integração, fortalecimento de competências. Esse retorno vai orientar o Bora Empreender 2026, porque o objetivo central continua o mesmo, desenvolver a região e fazer com que todos entendam que empreender sozinho é duro, mas empreender abraçado pela ACP e pelo Sebrae faz diferença — explica Carolina Gularte.

Serviço:

Rua Sete de Setembro, 274 – 8º andar - Salão Mauá, sede da Associação Comercial de Pelota. Valor do ingresso: R$ 15,00