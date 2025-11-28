ACP promove evento que debate transição energética e oportunidades para o RS

Reunião-Almoço Tá na Hora na sede da Associação Comercial de Pelotas. Paulo Rossi / Divulgação

A agenda da Tá na Hora ACP encerra o ano com um tema que está no centro das transformações globais: a transição energética. Na segunda-feira (01), ao meio-dia, a Associação Comercial de Pelotas (ACP) recebe Daniela Cardeal, presidente do Sindienergia-RS e diretora de Operações da DGE Soluções Renováveis, para a última edição de 2025 da sua tradicional Reunião-Almoço.

Com mais de duas décadas dedicadas ao setor de energias renováveis, Daniela acompanha de perto a evolução tecnológica e regulatória que vem redesenhando o mercado no país. Em sua gestão no Sindienergia-RS busca diversificar as fontes energéticas no estado, promovendo o desenvolvimento de uma indústria inovadora, descarbonizada e de alto impacto positivo para a sociedade.

Em Pelotas, ela irá apresentar um panorama direto sobre o momento do setor, os avanços recentes e as oportunidades que se abrem para o Rio Grande do Sul em um cenário que exige eficiência, inovação e segurança energética.

A Reunião-Almoço Tá na Hora ocorre no Salão Mauá, sede da Associação Comercial de Pelotas (Rua Sete de Setembro, 274 – 8º andar). Os convites são limitados e estão disponíveis pelo sympla.com.br/acpelotas. Associados ACP pagam R$ 80,00; não associados, R$ 110,00.

O evento encerra a programação de 2025 e conta com o patrocínio de A Hora do Sul, Banrisul, BRDE, CMPC, Ecovias – EcoRodovias, Farmácias São João, Freedom, Kopereck Turismo, Lifemed, Bairro Quartier, Sicredi Interestados RS/ES, Telealarme, TOTVS, Unicontrol, Unimed Pelotas, Macro Atacado Treichel, Vetorial Internet e Wilson Sons – Tecon Rio Grande, além do apoio do Grupo RBS, Sebrae RS e Aliança Pelotas.

Sobre a palestrante: Daniela Cardeal é engenheira civil formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com MBA em Gestão Empresarial pela mesma instituição. É Diretora de Operações da DGE, Conselheira do Comitê de Articulações da Amcham RS, Conselheira dos Conselhos de Meio Ambiente e de Liderança Feminina da FIERGS, Coordenadora do Comitê de Mulheres da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, Diretora de Transição Energética da Federasul e membro Comitê Empresarial da Construção, Agronegócio e Indústria do CREA-RS. Desde 1997, atua no setor de energias renováveis e atualmente é presidente do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS).

