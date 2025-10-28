Pelotas sedia o maior encontro de empreendedorismo feminino da Zona Sul

Em novembro de 2024 acontecia o 5° Congresso de Mulheres Empreendedoras da Associação Comercial de Pelotas (ACP). Paula Paz

No dia 8 de novembro, a cidade recebe o 6º Congresso Mulheres Empreendedoras da Associação Comercial de Pelotas (ACP), que chega com o slogan “Vire a chave da sua criatividade” e reúne mulheres inspiradoras, lideranças, empresárias e profissionais de diferentes áreas em um dia inteiro de aprendizado, trocas e conexões.

O evento conta ainda com a 6ª Feira de Negócios, que reunirá 80 expositoras que devem apresentar produtos, marcas e serviços de diversos segmentos, e tem entrada gratuita e aberta ao público durante todo o dia.

Um sábado repleto de aprendizados

A programação do Congresso inclui palestras, talk shows, cases de sucesso, pitches de empreendedoras e atividades práticas, com a presença de nomes de destaque no empreendedorismo, inovação, criatividade e propósito.

Entre os destaques da manhã está a palestra “Criar, Sonhar e Prosperar: Gestão Financeira Estratégica como Aliada do Negócio”, com Dina Prates, educadora financeira e CEO da startup Ujamaatech. Na sequência, Aline Kosak conduz a atividade prática “Canvas Criativo”, que ajudará o público a se reconectar com o próprio fluxo criativo por meio de ferramentas de reflexão e planejamento. Encerrando a manhã, o Case de Sucesso da “Ventana” será apresentado pela diretora criativa Gabrielle Pilotto, que mostra como a moda sustentável aliada a criatividade pode conquistar as passarelas e as páginas das revistas nacionais e internacionais.

Tarde de inspiração, histórias e criatividade

A tarde será marcada por dois talk shows. O primeiro, “Negócios Criativos”, reúne Rosani Schiller (Redeiras) e Larissa Bitencourte (Nebula Nail Art), com mediação da publicitária Fefa Morales, que trará à conversa os desafios e as oportunidades de empreender com propósito e autenticidade.

No segundo momento, o Talk Show “Histórias de Mulheres” dá voz a trajetórias inspiradoras: Esterli Dal Soto, cofundadora da Yoshake, e Gabriela Bailas, criadora de conteúdo científico e idealizadora da Escola Internacional do Parque, compartilham suas jornadas de reinvenção e coragem. A mediação é da administradora Magda Westermann, pró-reitora administrativa da UCPel.

Além disso, o público conhecerá o talento de empreendedoras que apresentarão seus Pitches: Ísis Goulart (Gattô Móveis para Gatos), Ana Caroline e Silvana Tuchtenhagem (Estética Bem Me Quero), Jéssica Magalhães (Mastigue Alimentação Consciente), Letícia Carrer (Hey Skin), Marina Neves (Macramesitos) e Vânia Andrade (Clínica Capilar Vânia Andrade) — todas orientadas pelas mentoras Vitória Trescastro, Paola Fernandes e Paula Weber.

Encerramento com grandes nomes nacionais

O final da tarde reserva dois grandes momentos do Congresso:

A palestra da jornalista e fundadora da Euvatar, Flávia Peres, que apresentará “Além da IA, Além da Inteligência Artificial”, uma palestra interativa sobre o papel da autenticidade humana em um mundo cada vez mais tecnológico.

O encerramento fica a cargo da especialista em Empreendedorismo Cultural e Criativo, Rafa Cappai, com a palestra “Empreendedora, você não precisa escolher! Como a multipotencialidade pode te ajudar a criar um negócio autêntico e com diferencial”.

Ingresso com almoço incluso

O ingresso para o Congresso inclui o almoço de integração, além de acesso a toda a programação no auditório e às experiências da Feira de Negócios. As inscrições estão abertas em sympla.com.br/acpelotas.

Mais informações sobre o evento:

08 de novembro de 2025

Horário: das 8h30 às 19h

Auditório Sicredi Interestados RS/ES – Av. Dom Joaquim, 1087 – Pelotas/RS

O 6º Congresso Mulheres Empreendedoras é uma realização da Associação Comercial de Pelotas (ACP), com o propósito de fortalecer o protagonismo feminino e inspirar novas conexões, ideias e negócios que transformam realidades e tem o patrocínio master de Banrisul, Vero, Ecovias Sul, CMPC, Osirnet e Sicredi Interestados RS/ES o patrocínio de BRDE, ACPO, Clinicanp, Imperatriz Doces Finos, MG Contabilidade, Pane Mio, Portos RS, Berola, Colégio Gonzaga, Art Móveis, Ótica Cristal e Viguine Veículos, além do apoio de Sebrae RS e Grupo RBS.