Prefeitura conclui demolição de casas em área de risco às margens do Canal do Pepino, em Pelotas

Segundo a autarquia, será necessário reconstruir a encosta, recuperar os taludes e refazer o muro de contenção. Tobias Bernardo / Secom / Prefeitura de Pelotas

A prefeitura de Pelotas concluiu, na manhã desta sexta-feira (31), a demolição de sete imóveis construídos em área de risco às margens do Canal do Pepino, no início da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, na zona do Porto. Em junho, cinco dessas residências desabaram, sem deixar vítimas.

A demolição foi realizada em uma ação integrada entre a Secretaria de Proteção e Defesa Civil e o Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep). Os trabalhos começaram na quinta-feira (30) e foram concluídos nesta sexta.

As famílias atingidas foram encaminhadas para a Casa de Passagem, estão incluídas no cadastro habitacional realizado pelo município e receberão aluguel social, conforme informou a prefeitura.

Área será reconstruída

Após os desabamentos, o trecho foi interditado pelo Sanep, que ficará responsável pela recuperação da área com recursos próprios.

Segundo a autarquia, será necessário reconstruir a encosta, recuperar os taludes e refazer o muro de contenção às margens do canal.

Além desse trecho, outros oito pontos ao longo do Canal do Pepino também deverão passar por obras de recuperação. De acordo com a prefeitura, os serviços serão executados com recursos da Defesa Civil Nacional, que somam aproximadamente R$ 1 milhão.

Famílias em áreas de risco serão notificadas

De acordo com o secretário de Proteção e Defesa Civil, Milton Martins, moradores de imóveis localizados a menos de 10,5 metros do eixo de mananciais ou macrocanais pluviais serão notificados.

— Vamos abrir diálogo para uma solução de reassentamento e cadastro habitacional, além de área de risco, esses espaços são necessários para circulação de máquinas para limpeza e desobstrução desses canais, o que é fundamental para preparar a cidade contra cheias — justifica o secretário.



