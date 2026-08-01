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Prefeitura conclui demolição de casas em área de risco às margens do Canal do Pepino, em Pelotas

Sete imóveis foram derrubados após desabamentos registrados em junho; área será reconstruída pelo Sanep

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