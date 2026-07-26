Zona sul do RS pode ter temporais com rajadas de vento acima de 90 km/h, granizo e chuva intensa no início da semana

Alerta foi divulgado neste domingo pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Laura Cosme / Agencia RBS

A região sul do RS pode enfrentar condições de tempo severo no início da semana. O alerta foi divulgado neste domingo (26) para todo o Estado em boletim hidrometeorológico da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. A região está na faixa amarela (de atenção) na segunda-feira (27) e passa para a faixa laranja (de alerta) na terça-feira (28).

Na segunda, há previsão de tempestades com queda de granizo, rajadas de vento acima de 90 km/h e chuva intensa. Além do Sul, a instabilidade deve atingir as regiões Oeste, Missões, Campanha, Centro, Costa Doce, Região Metropolitana, Vales, Serra e Litoral Norte.

Os acumulados de chuva devem variar entre 10 e 60 milímetros por dia no Estado, com pontos isolados podendo alcançar 100 milímetros. As temperaturas mínimas ficam entre 12°C e 19°C, enquanto as máximas variam de 15°C a 29°C.

Na terça-feira, o tempo severo persiste. A previsão indica tempestades com queda de granizo e rajadas de vento superiores a 90 km/h para o Sul e outras regiões. Também há risco de chuva intensa e volumosa em curto espaço de tempo, com acumulados entre 20 e 150 milímetros por dia — podendo ultrapassar 100 milímetros em 12 horas nas áreas em alerta.