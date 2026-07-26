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Zona sul do RS pode ter temporais com rajadas de vento acima de 90 km/h, granizo e chuva intensa no início da semana

Acumulados podem ultrapassar os 100 milímetros em apenas 12 horas na terça-feira (28); instabilidade também deve atingir outras regiões do RS

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Gabriel Veríssimo

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