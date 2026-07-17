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Vento ou chuva: o que faz o nível da Lagoa dos Patos subir em Rio Grande?

Rajadas fortes de sul e sudeste podem elevar o nível da lagoa, causando alagamentos em áreas ribeirinhas

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Laura Cosme

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