Vendaval derruba postes e deixa mais de 800 casas sem luz em Bagé

Rede elétrica foi um dos setores mais afetados até o momento. Divulgação / RBS TV

A ventania registrada nesta sexta-feira (17) causou transtornos em Bagé, na Região da Campanha. O município entrou na lista das 20 cidades com os maiores registros de velocidade do vento no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, conforme dados da Climatempo. Até as 13h, as rajadas chegaram a 77,4 km/h.

O temporal também afetou o fornecimento de energia elétrica. Até as 13h30min, a CEEE Equatorial contabilizava 96 ocorrências na rede elétrica em Bagé, deixando 815 unidades consumidoras sem luz. Em Pinheiro Machado, foram registradas 22 ocorrências, com 30 pontos sem energia.

Em Bagé, a prefeitura informou que havia registrado cerca de 20 ocorrências relacionadas ao temporal até o início da tarde. Entre os chamados estavam aproximadamente 12 casos envolvendo postes, interdições de vias e problemas na infraestrutura, além de oito registros de queda de árvores.

Até as 13h, as rajadas chegaram a 77,4 km/h. Mariana Muza / RBS TV

Segundo a administração municipal, os atendimentos seguem em andamento e o número de ocorrências pode ser atualizado ao longo do dia. Diante da previsão de continuidade do mau tempo, a prefeitura colocou em prática um plano de contingência, com a mobilização de secretarias e equipes para atender as demandas provocadas pelo temporal.

Reforço em drenagens

Com a previsão de chuvas volumosas nos próximos dias, o Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) intensificou os serviços de limpeza e manutenção da rede de drenagem do município.

A medida busca melhorar o escoamento das águas da chuva e reduzir o risco de alagamentos durante a passagem dos próximos sistemas meteorológicos.