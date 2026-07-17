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Vendaval derruba postes e deixa mais de 800 casas sem luz em Bagé

Fortes rajadas de vento registradas nesta sexta-feira (17) chegaram a 77,4 km/h e deixaram 815 unidades consumidoras sem energia

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Mariana Muza

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