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Veja quanto choveu em cada cidade da Zona Sul desde sexta-feira; região segue em alerta

Jaguarão e Santa Vitória do Palmar ultrapassaram os 100 milímetros de precipitação; Rio Grande acumula 74,4 milímetros

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Laura Cosme

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