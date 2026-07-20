Veja quanto choveu em cada cidade da Zona Sul desde sexta-feira; região segue em alerta

Levantamento realizado com dados da Defesa Civil mostra que, desde sexta-feira (17), os acumulados de chuva superaram os 100 milímetros em ao menos dois municípios da zona sul do Rio Grande do Sul.
O maior volume foi observado em Jaguarão, com 118 milímetros, seguido por Santa Vitória do Palmar, com 113 milímetros.
Na sequência aparecem:
- Rio Grande: 74,4 milímetros
- Piratini: 70,8 milímetros
- Herval: 70,8 milímetros
- Pelotas: 67 milímetros
- São Lourenço do Sul: 56 milímetros
Os volumes refletem a atuação de um sistema de instabilidade que mantém chuva persistente sobre o Estado desde o fim da última semana. Em alguns municípios, a precipitação ganhou intensidade ao longo desta segunda-feira (20), elevando rapidamente os acumulados.
De acordo com o coordenador regional da Defesa Civil , coronel Márcio André Facin, o órgão segue monitorando a situação em todas as cidades.
— Não tivemos nenhum registro de estragos por parte dos municípios no dia de hoje, mas estamos acompanhando a situação, pois a chuva permanece — afirma.
Chuva intensa nas últimas seis horas
Dados divulgados pela Defesa Civil do Estado às 11h40min desta segunda-feira mostram que diversas cidades da Zona Sul registraram volumes elevados de chuva em apenas seis horas. Os maiores acumulados foram:
- Hulha Negra – 50,4 milímetros
- Rio Grande – 46,4 milímetros
- Pinheiro Machado – 45 milímetros
- Piratini – 39 milímetros
- Bagé – 35,2 milímetros
- Pedro Osório – 35,6 milímetros
- Pelotas – 33,4 milímetros
- Aceguá – 29 milímetros
- Canguçu – 23 milímetros
- Herval – 22,8 milímetros
Em Pelotas, por exemplo, 46 milímetros foram registrados somente nesta segunda-feira — maior parte dos 67 milímetros acumulados desde sexta-feira.
Alerta vermelho
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um alerta laranja para parte do Rio Grande do Sul e publicou um alerta vermelho, de grande perigo para acumulado de chuva, válido durante toda a terça-feira (21).
O aviso abrange uma faixa do Estado que se estende de São Borja até a divisa com Santa Catarina e de Rio Grande até a Região Metropolitana. Conforme o instituto, há risco de chuva intensa e persistente, com potencial para alagamentos, transbordamento de rios e arroios, além de deslizamentos de terra em áreas suscetíveis.
A Defesa Civil orienta que a população acompanhe os avisos meteorológicos e evite deslocamentos por áreas alagadas durante os períodos de chuva intensa.