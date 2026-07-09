Transporte coletivo de Rio Grande avança para concessões de 15 anos

Projeto altera uma lei em vigor desde 2002, que limitava as concessões a dez anos. Divulgação/Prefeitura de Rio Grande

Os futuros contratos do transporte coletivo de Rio Grande poderão ter duração de 15 anos, cinco a mais do que o permitido atualmente. A mudança foi aprovada pela Câmara de Vereadores na noite de quarta-feira (8), por 11 votos a sete, e integra a preparação da prefeitura para a nova licitação do sistema.

O projeto altera uma lei em vigor desde 2002, que limitava as concessões a dez anos. Com a nova regra, os contratos poderão valer por 15 anos e ainda ser renovados uma única vez pelo mesmo período, desde que a concessionária cumpra as metas previstas e haja interesse público.

A ampliação do prazo ocorre enquanto o município finaliza o edital da licitação que definirá as empresas responsáveis pelo transporte coletivo pelos próximos anos. Segundo a prefeitura, contratos mais longos tendem a atrair mais interessados, já que oferecem mais tempo para recuperar investimentos em ônibus, tecnologia e infraestrutura.

A administração municipal também argumenta que a redução do número de passageiros registrada nos últimos anos tornou o serviço menos atrativo para as empresas e exige um modelo que ofereça maior segurança aos futuros operadores.

Antes de ser lançado, o edital ainda precisará passar pela análise do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), pelo Conselho Consultivo de Trânsito e Transporte e por uma audiência pública.

Desde o início de 2025, o transporte coletivo de Rio Grande funciona por meio de um contrato temporário. O modelo foi adotado depois que a empresa Transpessoal comunicou que deixaria a operação. A expectativa da prefeitura é concluir a licitação ainda neste ano.

Como votou cada vereador

O projeto foi aprovado por 11 votos favoráveis e sete contrários. Dois vereadores estiveram ausentes da sessão.

Votaram favoravelmente:

Angelo Fernando Silva Ribeiro (PT)

Denise Rodrigues Marques (PT)

Fabio de Oliveira Domingues (PSD)

Glauber Nunes Pedroso (PT)

Jefferson Bonilha Mendes (Podemos)

José Antônio da Silva (PSDB)

Luiz Francisco Spotorno (PT)

Maria Regina da Conceição Moraes (PT)

Rovam Simões Gonçalves de Castro (PT)

Rubilar Borges Tavares Junior (PSB)

Salomão Moraes (Podemos)

Votaram contra:

Filipe de Oliveira Branco (MDB)

Flavio Veleda Maciel (PL)

Giovani Bastos Moralles (PRD)

Laura Taís Machado Fagundes (MDB)

Luciano da Silva Figueiredo (PSDB)

Nilton Mendes Machado (Republicanos)

Vergílio Franz Souza (Progressistas)

Ausentes:

Enio Duarte Fernandez Junior (MDB)

Julio Cesar Lamim Martins de Oliveira (União Brasil)



