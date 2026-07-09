Geral

Mobilidade
Notícia

Transporte coletivo de Rio Grande avança para concessões de 15 anos

Projeto aprovado pelos vereadores permite contratos mais longos e prepara o caminho para a nova licitação do sistema

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Joanna Manhago

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS