Tempestades, chuva intensa e possibilidade de granizo: alerta prevê quatro dias de instabilidade no sul do Estado

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Sexta-feira deve ser o dia mais instável na região. Joanna Manhago / Agência RBS

A Faculdade de Meteorologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) emitiu um aviso para a possibilidade de tempestades na Zona Sul do Estado entre quinta-feira (16) e domingo (19). A previsão indica chuva persistente, trovoadas, rajadas de vento de até 65 quilômetros por hora e possibilidade de queda de granizo em pontos isolados da região.

Segundo o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas (CPPMET), a mudança nas condições do tempo começa na quarta-feira (15), com a entrada de uma massa de ar mais quente e úmido sobre o Rio Grande do Sul. O sistema está associado a uma área de baixa pressão atmosférica sobre a Argentina, que favorecerá a elevação das temperaturas antes da chegada das instabilidades.

A partir da tarde de quinta-feira, o avanço desse ar quente e úmido, combinado com a instabilidade atmosférica, deve provocar pancadas de chuva e trovoadas desde a região das Missões até a Campanha e a Zona Sul.

As tempestades poderão ser acompanhadas por rajadas de vento entre 40 km/h e 65 km/h, além de queda de granizo em áreas isoladas.

— É uma situação que vai mudando a cada nova simulação dos modelos meteorológicos. Por isso é bom acompanhar as atualizações — frisou o meteorologista da universidade, Henrique Repinaldo.

Sexta-feira concentra maior risco na Zona Sul

De acordo com os meteorologistas da UFPel, a sexta-feira (17) deve concentrar as condições mais favoráveis para temporais na região.

A previsão aponta céu encoberto, chuva persistente, trovoadas e acumulados entre 20 e 60 milímetros ao longo do dia, com os maiores volumes previstos para o extremo sul do Estado.

As rajadas de vento podem atingir até 65 km/h e permanece a possibilidade de granizo localizado. Apesar de existir possibilidade de registro de tornado no Rio Grande do Sul, a previsão não indica o mesmo cenário para a região.

— De maneira geral no Estado é uma possibilidade. Mas para definir a região mais propícia devemos aguardar as previsões mais próximas. Para a Zona Sul, vamos conseguir entender melhor a partir de quinta-feira — explicou Repinaldo.

Frente fria mantém o tempo instável durante o fim de semana

No sábado (18), a chegada de uma frente fria deve intensificar ainda mais as condições de instabilidade na Zona Sul.

Os acumulados diários de chuva poderão variar entre 30 e 80 milímetros, com maior probabilidade dos maiores volumes ocorrerem entre a madrugada e a manhã. Os meteorologistas ressaltam, no entanto, que esses volumes podem sofrer alterações conforme as próximas rodadas dos modelos numéricos de previsão do tempo.

Mesmo após a passagem da frente fria, o tempo deve permanecer instável no domingo (19). Segundo a previsão, a atuação conjunta de uma área alongada de baixa pressão e a permanência do fluxo de ar quente e úmido manterão o cenário de mau tempo sobre o Estado.

Na Zona Sul, a expectativa é de muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas, que poderão variar entre intensidade moderada e forte.

O CPPMET informou que o boletim será atualizado ao longo da semana, conforme novos dados forem incorporados aos modelos de previsão.



