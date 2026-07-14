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Tempestades, chuva intensa e possibilidade de granizo: alerta prevê quatro dias de instabilidade no sul do Estado

Previsão indica trovoadas e chuva persistente entre quinta e domingo; pode chover até 80 milímetros em um dia

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Joanna Manhago

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