Servidores da UFPel decidem pelo fim da greve após quatro meses

Mobilização foi encerrada após publicação de decreto sobre validação de saberes e competências. Katia Dias / UFPel / Divulgação

Os servidores técnico-administrativos em educação da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) acordaram o fim da greve geral para a próxima segunda-feira (13), após mais de quatro meses de paralisação.

O retorno foi definido em uma assembleia geral de greve realizada na quarta-feira (8) pelo Sindicato dos Servidores Federais em Educação de Pelotas e Capão do Leão (Asufpel). O fim do movimento foi aprovado pela maioria dos participantes.

Os servidores estavam em greve desde 23 de fevereiro pelo cumprimento integral do acordo firmado após a paralisação de 2024. Atualmente, a UFPel conta com mais de 1,2 mil servidores técnico-administrativos em atividade.

O encerramento da mobilização foi definido principalmente em razão da publicação do decreto federal que estabeleceu o Reconhecimento dos Saberes e Competências (RSC) para a categoria.

O sistema consiste na validação de toda a experiência e conhecimentos que o funcionário adquiriu ao longo da sua carreira, além do que já é coberto pelo incentivo à qualificação tradicional. O modelo é semelhante ao que já é aplicado aos professores dos institutos federais.

A partir do decreto, o servidor interessado deve entrar com um pedido individual apresentando sua titulação e qualificações. Uma comissão vai avaliar cada processo para verificar se a documentação e as competências reivindicadas procedem. Uma vez que o pedido seja aprovado, o servidor passa a receber um reajuste salarial mensal.

— Movimentos da Região Sul acompanharam a greve. Praticamente toda semana tinha uma mobilização em algumas das universidades do Rio Grande do Sul, e isso ajudou para que o governo reabrisse a negociação — explica a presidente da Asufpel, Maria Tereza Fujii.

Demais pautas que ainda não foram acordadas entre o sindicato e o governo federal serão discutidas em grupos de trabalho específicos para cada assunto.

— Eu acho que foi uma greve vitoriosa. O acordo com o governo não foi fácil, foram meses conversando porque eram muitas pautas. A gente tem que entender que essa vitória foi graças à nossa luta, nada foi concedido. A gente lutou e conseguiu chegar à vitória, e por isso a gente está voltando no dia 13 — afirma Fujii.



