Queda de granizo é registrada no interior de Santa Vitória do Palmar

Produtores rurais relataram queda de granizo nesta quinta-feira. Reprodução / Defesa Civil

A Defesa Civil confirmou a queda de granizo, nesta quinta-feira (16), na localidades de Jeribatu, no interior de Santa Vitória do Palmar.

Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Daniel Cava, o órgão recebeu relatos de produtores rurais e, posteriormente, confirmou a ocorrência. Não houve registro de danos.

— Tivemos informações de alguns produtores de que teria ocorrido queda de granizo na localidade de Jeribatu, e confirmamos a ocorrência na localidade de Curral de Arroio também — afirma.

O município também entrou em estado de alerta amarelo, conforme a Defesa Civil, o que indica risco potencial para a ocorrência de chuva e ventos fortes. O monitoramento é realizado em conjunto com a Defesa Civil Estadual.

De acordo com a previsão meteorológica, a instabilidade deve se intensificar a partir das 17h desta quinta e seguir até a noite de segunda-feira (20). A expectativa é de acumulados de chuva entre 30 e 50 milímetros por dia, ventos de 30 a 50 km/h e rajadas que podem chegar a 80 km/h.

Todo o Rio Grande do Sul está sob avisos de tempestade para os próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas para diferentes regiões do Estado. Um deles já está em vigor, enquanto os outros dois passam a valer nos próximos dias.

Contato