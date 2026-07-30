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Rio Grande coloca 47 cavalos resgatados de maus-tratos e abandono para adoção

Catálogo reúne equinos acolhidos pelo município; interessados precisam comprovar que possuem propriedade rural

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