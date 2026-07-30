Rio Grande coloca 47 cavalos resgatados de maus-tratos e abandono para adoção

Animais foram recolhidos após maus-tratos ou encontrados soltos em vias públicas. Divulgação / Prefeitura de Rio Grande

Quase 50 cavalos resgatados das ruas de Rio Grande ou retirados de situações de maus-tratos aguardam um novo destino. A Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais (SMDA) disponibilizou um catálogo virtual com 47 equinos aptos para adoção, permitindo que os interessados conheçam os animais antes de iniciar o processo.

O grupo reúne 29 cavalos e 18 éguas, todos identificados por número de registro, pelagem e sexo. Entre eles estão animais gateados, colorados, baios, rosilhos, tordilhos, tostados, oveiros, picaços e até uma égua appaloosa. Todos os machos disponíveis já são castrados.

A maior parte dos equinos foi recolhida após ser encontrada solta em vias públicas ou retirada de situações de abandono e maus-tratos. Também há animais idosos ou doentes que passaram a ser mantidos pelo município depois de serem deixados pelos antigos responsáveis.

A disponibilização do catálogo busca dar mais visibilidade aos animais acolhidos e facilitar a adoção responsável. Segundo o secretário municipal dos Direitos dos Animais, Hiran Damasceno, a ferramenta aproxima os futuros adotantes dos cavalos que aguardam por um novo lar.

Enquanto permanecem sob responsabilidade da prefeitura, os animais recebem alimentação e acompanhamento veterinário. Durante o inverno, o abrigo consome cerca de 80 quilos de ração por dia, além de feno produzido com azevém e trevo, doado por uma empresa do município.

Quem pode adotar

A adoção é restrita a quem possui propriedade rural com pelo menos um hectare de campo, comprovada por documentação como talão de produtor rural ou conta de energia elétrica do imóvel.

Além disso, o interessado não pode possuir histórico de maus-tratos contra animais e deve providenciar, por conta própria, o exame de Anemia Infecciosa Equina (AIE), exigido para a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA).

Os cavalos adotados deverão permanecer em áreas rurais e não poderão retornar ao perímetro urbano.



