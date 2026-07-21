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Proteção contra cheias 
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Rio Grande aciona casas de bombas após 74 mm de chuva; saiba como funciona o sistema

Estruturas na região central passam por processo de automação e monitoramento da Lagoa dos Patos

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Laura Cosme

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