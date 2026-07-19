Rio Grande abre processo seletivo para assistentes sociais, nutricionistas e psicólogos

Para participar, é necessário ter Ensino Superior completo na área pretendida e registro ativo no respectivo conselho profissional. Betina Humeres / Agencia RBS

A prefeitura do Rio Grande abriu Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de profissionais para a Secretaria de Município da Educação (Smed).

Ao todo, são oferecidas 26 vagas:

8 para assistente social

10 para nutricionista

8 para psicólogo

Todas com carga horária de 30 horas semanais. As inscrições podem ser feitas entre 20 e 30 de julho.

Para participar, é necessário ter Ensino Superior completo na área pretendida e registro ativo no respectivo conselho profissional.

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A seleção será por análise curricular, com avaliação de títulos, especializações, cursos e demais qualificações.

O edital reserva 20% das vagas para candidatos negros (pretos e pardos) e 10% para pessoas com deficiência (PCDs).

Remuneração e inscrições

As inscrições serão presenciais, na Secretaria de Município de Gestão Administrativa (SMGA), na Rua General Osório, nº 467, às segundas, terças e quintas-feiras, das 12h30 às 17h30. Nas quartas e sextas-feiras não haverá atendimento externo.

A remuneração é de R$ 2.780,15, além de auxílio-refeição e vale-transporte. Os contratos terão duração inicial de 180 dias, prorrogáveis por igual período.