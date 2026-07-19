Rio Grande abre processo seletivo para assistentes sociais, nutricionistas e psicólogos

A prefeitura do Rio Grande abriu Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de profissionais para a Secretaria de Município da Educação (Smed).
Ao todo, são oferecidas 26 vagas:
- 8 para assistente social
- 10 para nutricionista
- 8 para psicólogo
Todas com carga horária de 30 horas semanais. As inscrições podem ser feitas entre 20 e 30 de julho.
Para participar, é necessário ter Ensino Superior completo na área pretendida e registro ativo no respectivo conselho profissional.
A seleção será por análise curricular, com avaliação de títulos, especializações, cursos e demais qualificações.
O edital reserva 20% das vagas para candidatos negros (pretos e pardos) e 10% para pessoas com deficiência (PCDs).
Remuneração e inscrições
As inscrições serão presenciais, na Secretaria de Município de Gestão Administrativa (SMGA), na Rua General Osório, nº 467, às segundas, terças e quintas-feiras, das 12h30 às 17h30. Nas quartas e sextas-feiras não haverá atendimento externo.
A remuneração é de R$ 2.780,15, além de auxílio-refeição e vale-transporte. Os contratos terão duração inicial de 180 dias, prorrogáveis por igual período.
Os aprovados serão convocados conforme a necessidade da Smed durante a vigência do processo seletivo. O edital completo está disponível no portal de concursos do Município.