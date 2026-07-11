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Patrimônio imaterial
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Qual é o doce mais antigo de Pelotas? Conheça a única família que ainda preserva a receita

Reconhecida pelo Iphan, a tradicional passa de pêssego sobrevive graças ao trabalho de três gerações da família Costa

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Gabriel Veríssimo

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