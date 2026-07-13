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Projetos estendem reajuste de 5,4% a servidores de autarquias municipais de Pelotas

Propostas enviadas à Câmara incluem funcionários do instituto de previdência e da rodoviária no aumento aprovado para os municipários

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