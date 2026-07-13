Projetos estendem reajuste de 5,4% a servidores de autarquias municipais de Pelotas

Funcionários da rodoviária e do Prevpel foram incluídos no reajuste. Ígor Islabão / Grupo RBS

O reajuste salarial de 5,4% aprovado para os servidores da administração direta de Pelotas será estendido aos funcionários de duas autarquias municipais. O Executivo protocolou, nesta segunda-feira (13), na Câmara de Vereadores, dois projetos de lei em regime de urgência para conceder o mesmo índice aos servidores do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas (Prevpel) e da Empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas (Eterpel).

Caso sejam aprovadas pelos vereadores, as propostas terão efeito retroativo a 1º de maio, data-base do funcionalismo municipal.

O índice de 5,4% é o mesmo concedido aos municipários da administração direta, aprovado em assembleia da categoria na última semana. O reajuste é composto por 3,77% de reposição inflacionária e 1,63% de ganho real.

Além dos salários, os projetos também preveem reajuste no vale-alimentação. Para os servidores da Prevpel, o benefício passará para R$ 888,77, enquanto os funcionários da Eterpel receberão R$ 866,40. Em ambos os casos, o aumento será de R$ 44.

No projeto referente à Prevpel, o reajuste não será aplicado aos ocupantes dos cargos de diretor-presidente, diretor administrativo e financeiro, diretor de benefícios, diretor técnico e assessor jurídico.