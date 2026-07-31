Prefeitura de Pelotas convoca 300 auxiliares de inclusão para a rede municipal de ensino

Chegada dos profissionais busca atender a uma demanda antiga da comunidade escolar. Igor Islabão / Grupo RBS

A Secretaria de Recursos Humanos de Pelotas publicou, nesta sexta-feira (31), o resultado final do edital 429/2026 para a contratação de 300 auxiliares de inclusão. Os profissionais vão atuar no suporte aos alunos da educação especial na rede pública municipal.

Os convocados devem conferir no Anexo 6 do edital os horários dos exames admissionais e a relação de documentos exigidos para a assinatura do contrato.

A chegada dos auxiliares busca atender a uma demanda antiga da comunidade escolar. Os profissionais atuarão ao lado de equipes diretivas, coordenação pedagógica e orientadores educacionais para garantir acessibilidade física, comunicacional e comportamental nas escolas da rede.



