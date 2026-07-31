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Prefeitura de Pelotas convoca 300 auxiliares de inclusão para a rede municipal de ensino

Candidatos aprovados no edital devem consultar datas de exames e documentos no site da Secretaria de Recursos Humanos

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Igor Islabão

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