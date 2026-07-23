Prazo para definição de plano contra enchentes e eventos extremos em Pelotas termina no dia 31

Diagnóstico identifica áreas historicamente mais vulneráveis a alagamentos e cheias, como o Laranjal. Michel Corvello / Prefeitura de Pelotas

Os moradores de Pelotas têm até 31 de julho para contribuir com a elaboração do Plano de Contingência (Placon) para eventos climáticos extremos do município. A consulta pública, aberta por meio de um formulário on-line disponibilizado pela prefeitura, representa a etapa final de participação da comunidade antes da conclusão do documento, que começou a ser elaborado em maio de 2025.

As sugestões enviadas pela população serão incorporadas às contribuições já coletadas em audiências públicas realizadas nos bairros e servirão de base para a versão definitiva do plano.

Com mais de 200 páginas, o Placon reúne 27 protocolos de atuação para situações de emergência climática, sanitária e tecnológica. No formulário disponível para a população, o foco está nos oito eventos considerados de maior impacto para a cidade: alagamentos, enxurradas, inundações, granizo, vendavais, frio extremo, ciclones e estiagem.

Segundo o prefeito Fernando Marroni, o município vivencia um período de emergência climática comum a todo o planeta, e o documento detalha os riscos locais com diretrizes focadas em minimizar danos e, principalmente, salvar vidas, razão pela qual a participação da comunidade é fundamental.

Trabalho começou em 2025

A elaboração do plano teve início em maio de 2025, após gestores municipais participarem do curso Capacidades, promovido pelo Ministério das Cidades. A partir da formação, foi criado o grupo de trabalho Pelotas Resiliente, responsável pela construção do documento.

O grupo reúne representantes de 12 secretarias municipais, do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep), além de contar com apoio técnico da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), da Universidade Federal do Rio Grande (Furg) e da Defesa Civil Estadual.

O diagnóstico identifica áreas historicamente mais vulneráveis a alagamentos e cheias, como Laranjal, Fragata, Centro, São Gonçalo e Colônia Z-3. Para esses e outros pontos críticos, o plano estabelece rotas de fuga, locais para instalação de abrigos temporários e protocolos para o resgate e acolhimento de animais.

Próximos passos

Após o encerramento da consulta pública, em 31 de julho, a equipe técnica analisará as sugestões enviadas pela população e fará os ajustes finais no documento. A versão definitiva será apresentada em audiência pública antes da publicação oficial do Plano de Contingência.





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