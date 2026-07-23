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Prazo para definição de plano contra enchentes e eventos extremos em Pelotas termina no dia 31

Documento começou a ser elaborado em maio de 2025 e prevê protocolos para alagamentos, ciclones, estiagem, frio e outros cenários de risco

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Igor Islabão

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