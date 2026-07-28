Postes inclinados às margens da Estrada do Leonídio geram temor de queda sobre a via em Rio Grande

Moradores que circulam pela Estrada do Leonídio, que liga a Vila da Quinta às Ilhas do Leonídio e dos Marinheiros, em Rio Grande, cobram providências da CEEE Equatorial em relação a postes de energia que apresentam inclinação às margens da via. E a preocupação aumentou diante do temporal que atinge o sul do Estado.

Segundo os moradores, o problema existe há pelo menos um ano e já foi comunicado diversas vezes à concessionária. Eles temem que, com as rajadas de vento previstas para a região, alguma estrutura possa ceder, interromper o fornecimento de energia elétrica ou atingir quem passa pela estrada.

Preocupação aumentou diante de previsões de chuva e ventos fortes. Joanna Manhago / Agência RBS

A reportagem de GZH esteve no local e verificou ao menos oito postes inclinados ao longo da estrada. Em dois pontos, as estruturas chamam mais atenção pela inclinação acentuada, principalmente nas proximidades da igreja da Ilha do Leonídio, onde um dos postes está voltado em direção à pista e sustentado por escoras.

— A gente está preocupado porque esses postes estão inclinados há bastante tempo. Com previsão de vento forte, o medo é que algum deles caia sobre a estrada ou provoque falta de energia para toda a comunidade — afirma o produtor rural Flávio Machado.

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Após ser procurada pela reportagem, a CEEE Equatorial informou que realizou uma vistoria na quinta-feira (23) na Estrada do Leonídio para avaliar as estruturas.

Segundo a distribuidora, foi identificada a necessidade de substituição de um dos postes, cuja troca foi priorizada, com previsão de execução ainda nesta semana. A concessionária, no entanto, não informou quantos postes apresentam problemas nem confirmou se as demais estruturas observadas pela reportagem também precisarão ser substituídas.

A empresa informou apenas que os demais postes vistoriados na estrada passarão por uma avaliação técnica mais detalhada para definir quais intervenções serão necessárias. Também ressaltou que imagens, isoladamente, não permitem determinar se uma estrutura oferece risco, já que esse diagnóstico depende da inspeção realizada pelas equipes em campo.

Cobrança é antiga

Subprefeita da Ilha dos Marinheiros aponta que vem solicitando providências. Joanna Manhago / Agência RBS

A subprefeita da Ilha dos Marinheiros, Viviane Alves, afirma que a administração municipal vem solicitando providências à concessionária há bastante tempo.

Segundo ela, durante uma vistoria realizada na semana passada, equipes da CEEE Equatorial executaram um reforço provisório no poste considerado mais crítico e informaram que as estruturas da região estão mapeadas para substituição.

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— Eles fizeram um paliativo no poste que apresentava maior problema e nos informaram que esses postes serão trocados. Também disseram que haverá manutenção na rede, com troca de condutores. É uma cobrança que fazemos há bastante tempo — afirma.

Orientação à população

Empresa diz que, desde 2021, substituiu mais de 4 mil postes na área de concessão do município. Joanna Manhago / Agência RBS

Em nota, a CEEE Equatorial informou que, entre janeiro e junho deste ano, realizou mais de 2,4 mil ações de manutenção, melhorias e obras em Rio Grande, número 17% superior ao previsto para o período.

A empresa acrescenta que, desde 2021, substituiu mais de 4 mil postes na área de concessão do município e investiu mais de R$ 34 milhões na modernização da rede elétrica e dos sistemas de alta tensão que atendem a região.

A concessionária reforça que a população não deve se aproximar de cabos caídos ou de estruturas que aparentem oferecer risco. Situações de emergência podem ser comunicadas pelos canais oficiais da empresa.



