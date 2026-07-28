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Postes inclinados às margens da Estrada do Leonídio geram temor de queda sobre a via em Rio Grande

Moradores afirmam que problema persiste há pelo menos um ano; CEEE Equatorial diz que situação passa por avaliação técnica

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Joanna Manhago

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