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"Indepensou e Disse"
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Podcast criado por alunos coloca escola de Pelotas em plataforma nacional de educação

Instituição é a primeira da Zona Sul reconhecida pelo Mapa Brasileiro da Educação Midiática, iniciativa do governo federal em parceria com a Unesco

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Gabriel Veríssimo

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