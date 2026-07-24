Plano quer transformar centro histórico de Bagé até 2030

Proposta parte do diagnóstico de que o centro enfrenta problemas como deterioração de edificações. Reprodução / RBS TV

Recuperar 2.633 imóveis distribuídos por 77 quarteirões, revitalizar prédios históricos, criar uma vila gastronômica e transformar o Centro Histórico em um novo polo de turismo e economia criativa. Esse é o desafio do plano Coração da Rainha, proposto pela prefeitura de Bagé para reposicionar uma das maiores áreas urbanas tombadas do Rio Grande do Sul.

Além das intervenções urbanísticas, o município revelou, esse mês, novos detalhes da estratégia de preservação do patrimônio. Uma das principais novidades será a elaboração de um novo Inventário Cultural, que ampliará o mapeamento dos bens históricos da cidade.

Hoje, o Centro Histórico protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae) reúne 2.633 imóveis. Desses, 1.115 possuem proteção volumétrica integral, 90 têm interesse histórico e arquitetônico e 1.428 são imóveis de acompanhamento, que podem ser substituídos desde que preservem a identidade visual do conjunto urbano.

— O Centro Histórico de Bagé é um tombamento por conjunto. O valor está justamente na ambiência preservada da cidade — explica o coordenador de Gestão de Obras Privadas e Patrimônio Cultural da Secretaria de Gestão, Planejamento e Captação de Recursos (Geplan), Márlon Lameira.

Área protegida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae) reúne 2.633 imóveis. Reprodução / Mapa de Tombamento do IPHAE,2012

Restauração de prédios históricos está entre as prioridades

As primeiras ações previstas concentram-se na recuperação de edifícios considerados símbolos da cidade. O plano inclui intervenções no Clube Comercial, Casa de Cultura Pedro Wayne, Casa de Pedra, Palacete Pedro Osório, sede da prefeitura, Centro Administrativo, Instituto Municipal de Belas Artes e Coreto da Praça Silveira Martins.

Além das restaurações, o município pretende criar um inventário cultural inédito, ampliando o levantamento realizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 2009.

Casa de Cultura Pedro Wayne é um dos principais imóveis que integram o patrimônio histórico e arquitetônico do município. Jeferson Vainer / Prefeitura de Bagé

— O inventário atual contempla apenas as edificações. Agora vamos registrar também os bens móveis, os bens imateriais e os ambientais, ampliando a compreensão sobre o patrimônio cultural do município — explica Lameira.

Além da área oficialmente tombada, outros 450 imóveis localizados no entorno também são acompanhados para preservar a ambiência histórica. Fora da poligonal, a prefeitura ainda monitora 197 imóveis inventariados.

Na parte urbanística, o projeto prevê a modernização de ruas, praças e passeios públicos. Estão previstas a recuperação do Calçadão, revitalização de canteiros centrais, instalação de novos mobiliários urbanos, melhoria da iluminação pública com foco na valorização arquitetônica e implantação de calçadas acessíveis.

O plano também propõe soluções voltadas à sustentabilidade, como jardins de chuva, calçadas verdes e ampliação da arborização urbana para reduzir ilhas de calor e melhorar a drenagem.

Outro estudo previsto avaliará a viabilidade de substituir a rede aérea de energia por fiação subterrânea em trechos de maior relevância histórica.

Economia criativa para impulsionar ocupação

A revitalização também aposta na economia criativa para devolver movimento ao Centro Histórico.

Entre as propostas estão incentivos para abertura de cafés, restaurantes, confeitarias, antiquários e estabelecimentos voltados à comercialização de produtos típicos da região, como vinhos, azeites, carnes, lã e artigos em couro.

Plano também propõe soluções voltadas à sustentabilidade, como jardins de chuva, calçadas verdes e ampliação da arborização urbana. Reprodução / RBS TV

Um dos principais projetos previstos é a implantação de uma Vila Gastronômica, considerada uma das iniciativas âncora da revitalização.

O plano também prevê a criação de um Distrito Gastronômico e Criativo, além de programas para incentivar a ocupação de imóveis vazios ou subutilizados, buscando atrair empreendimentos, moradias e hotéis para a região central.

Fundo deve financiar preservação

Embora ainda não exista definição sobre a origem dos recursos necessários para cada intervenção, a prefeitura pretende buscar financiamentos estaduais e federais, além de parcerias com a iniciativa privada.

Uma das propostas é criar o Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural (Fumpac), destinado a financiar restaurações em imóveis públicos e privados.

O plano também prevê incentivos tributários para proprietários que preservarem edificações históricas.

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Cronograma vai até 2030

O plano foi dividido em três etapas. As ações consideradas prioritárias — restauração de prédios históricos, qualificação dos espaços públicos, melhorias na mobilidade e acessibilidade — devem começar até 2027.

Até 2028, a prefeitura pretende implementar medidas voltadas ao desenvolvimento econômico, como o Distrito Gastronômico, a atualização das legislações urbanísticas, a criação do fundo de preservação e a estrutura de governança.

Já as iniciativas ligadas à educação patrimonial, fortalecimento da cultura e ampliação do turismo têm horizonte de implantação até 2030.

Ao apresentar a proposta, o prefeito Luiz Fernando Mainardi afirmou que a próxima etapa será buscar recursos para transformar os projetos em obras.



