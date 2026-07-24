Geral

"Coração da Rainha"
Notícia

Plano quer transformar centro histórico de Bagé até 2030

Plano prevê recuperação de prédios históricos, vila gastronômica e novo inventário cultural para preservar mais de 2,6 mil imóveis protegidos

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Felipe Valduga

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS