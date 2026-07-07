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Pesquisa sísmica na Bacia de Pelotas será suspensa por dois meses

Paralisação prevista pelo licenciamento ambiental ocorrerá entre agosto e outubro, durante o período de maior atividade pesqueira no litoral gaúcho

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Laura Cosme

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