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"Estamos perdendo a capacidade de produzir pescado": a crise silenciosa que ameaça o setor no RS

Pesquisa revela que 86% dos principais estoques pesqueiros do Sul e do Sudeste perderam capacidade de reposição

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Laura Cosme

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