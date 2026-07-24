Pelotas vai contratar agentes postais para ampliar atendimento na zona rural

Convênio firmado entre a prefeitura e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) prevê realização do serviço. Igor Islabão / Grupo RBS

A prefeitura de Pelotas vai contratar oito agentes postais para atuar em distritos da zona rural do município. O projeto de lei que autoriza as contratações foi aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores nesta sexta-feira (24) e, agora, apenas aguarda a sanção do prefeito Fernando Marroni para entrar em vigor.

Segundo a prefeitura, os profissionais serão responsáveis por reforçar o atendimento postal em localidades do interior, ampliando o acesso da população aos serviços dos Correios.

As vagas serão distribuídas entre os distritos de Cascata (5º Distrito), Cerrito Alegre (3º), Colônia Z3 (2º), Monte Bonito (9º), Quilombo (7º), Rincão da Cruz (8º), Santa Silvana (6º) e Triunfo (4º).

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De acordo com o secretário de Desenvolvimento Rural, Antônio Leonel, a contratação é importante para garantir o acesso da população aos serviços postais.

Convênio retomou atendimento

Em maio deste ano, a zona rural de Pelotas voltou a contar com serviços dos Correios por meio de um convênio firmado entre a prefeitura e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).

Na primeira etapa da iniciativa, moradores dos distritos de Cerrito Alegre, Santa Silvana, Monte Bonito e Quilombo passaram a retirar correspondências e encomendas nas sedes das subprefeituras, sem a necessidade de se deslocar até a área urbana do município.

Com a contratação dos agentes postais, a expectativa é ampliar a estrutura de atendimento.



