Pelotas prepara reforma de R$ 1,5 milhão em estruturas da Barragem Santa Bárbara

A prefeitura de Pelotas abriu uma nova licitação para contratar a empresa responsável pela segunda etapa das obras de recuperação da Barragem Santa Bárbara, um dos principais mananciais de abastecimento da Zona Sul. Orçada em R$ 1,5 milhão, a intervenção tem como foco duas estruturas fundamentais para a segurança da barragem: o dissipador de energia e a comporta de controle de nível.

Construída em 1968, a barragem foi, durante décadas, responsável por cerca de 60% do abastecimento de água de Pelotas. Embora hoje o sistema conte com outras fontes de captação, a estrutura continua sendo estratégica para a segurança hídrica do município.

Foco principal das manutenções está em duas estruturas que pouca gente conhece, mas que são vitais para o bom funcionamento da barragem. Igor Islabão / Agência RBS

Como funciona o dissipador de energia

Quando o reservatório atinge sua capacidade máxima, a água passa sobre o vertedouro principal e desce com grande velocidade em direção ao Canal Santa Bárbara.

Antes de seguir pelo canal, esse fluxo encontra o dissipador de energia, estrutura localizada ao final do vertedouro.

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Na prática, o equipamento reduz a velocidade da água antes que ela alcance o canal, evitando processos erosivos e danos à estrutura da barragem.

Dissipador de energia fica no final do canal do vertedouro. Igor Islabão / Agência RBS

Esse sistema receberá parte das intervenções previstas nesta etapa da obra.

Comporta nunca foi utilizada desde a inauguração

Outro equipamento que passará por manutenção é a comporta de controle de nível, instalada na parte mais profunda da barragem.

Diferentemente do vertedouro, ela funciona como um mecanismo auxiliar para controlar o nível do reservatório em situações específicas. A abertura é manual e realizada em um ponto distinto do vertedouro.

Segundo o Sanep, a estrutura nunca precisou ser acionada desde a inauguração da barragem, há quase seis décadas.

Por permanecer submersa, a inspeção exigirá um procedimento complexo. A área ao redor da comporta será isolada para que os técnicos possam avaliar as condições da estrutura e executar os reparos necessários.

O departamento também esclarece que, ao contrário de informações que costumam circular durante períodos de cheias, a Barragem Santa Bárbara não possui outras comportas de controle. O funcionamento do sistema depende do vertedouro e dessa comporta localizada no fundo do reservatório.

Licitação foi republicada

A obra integra a segunda etapa do Plano de Segurança de Barragens.

Em 2025, o Sanep concluiu a recuperação das paredes de contenção do canal rápido do vertedouro, primeira fase das intervenções previstas para o complexo.

Dos R$ 1,5 milhão previstos para a nova etapa, 90% dos recursos são provenientes do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados (Funrigs), enquanto os outros 10% correspondem à contrapartida do município.

A sessão de abertura da licitação está marcada para 10 de julho, às 9h, na modalidade de concorrência eletrônica, por meio do Portal de Compras Públicas.

Por que a obra é importante?

Quando a barragem chega ao nível normal, água começa a passar por cima do vertedouro. Igor Islabão / Grupo RBS

Embora pouco conhecidas pela população, as estruturas que passarão por manutenção são responsáveis por garantir o funcionamento seguro da barragem em períodos de maior volume de água.

O dissipador evita que a força da água cause danos à estrutura e ao canal de saída, enquanto a comporta de controle de nível integra o sistema de segurança previsto para o reservatório, mesmo sem nunca ter sido utilizada desde sua construção.