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Segurança hídrica
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Pelotas prepara reforma de R$ 1,5 milhão em estruturas da Barragem Santa Bárbara

Obra busca recuperar o dissipador de energia e a comporta de controle de nível, componentes essenciais para o funcionamento do principal manancial de abastecimento da cidade

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Igor Islabão

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