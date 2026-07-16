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Pelotas monta força-tarefa para reduzir risco de alagamentos antes da chegada da chuva

Dez equipes atuam na limpeza de canais e galerias; Defesa Civil afirma que maior preocupação é com alagamentos na área urbana

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Douglas Dutra

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