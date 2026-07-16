Pelotas monta força-tarefa para reduzir risco de alagamentos antes da chegada da chuva

Serviços estão concentrados em locais onde foram identificadas obstruções que comprometem o escoamento da água. Douglas Dutra / Agencia RBS

A previsão de temporais para os próximos dias levou Pelotas a reforçar as ações de prevenção contra alagamentos. A prefeitura mobilizou uma força-tarefa formada pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil, Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura (Ssui) e Sanep para limpar canais, galerias e sistemas de drenagem em diferentes regiões da cidade.

Segundo o município, dez equipes trabalham em bairros considerados mais vulneráveis ao acúmulo de água, como Vila Princesa, Vasco Pires, Simões Lopes, Getúlio Vargas e Jardim do Prado. A operação utiliza dois caminhões hidrojato, duas escavadeiras, oito retroescavadeiras e oito caçambas para retirada de lixo e sedimentos.

O secretário de Serviços Urbanos e Infraestrutura, Mateus Consen, afirma que os serviços estão concentrados em locais onde foram identificadas obstruções que comprometem o escoamento da água.

Jardim do Prado, na Zona Norte da cidade, foi um dos focos na manhã desta quinta-feira. Douglas Dutra / Agencia RBS

— Identificamos muitos pontos de obstrução. Estamos trabalhando nessa semana e conseguimos avançar bastante. A tendência é que a área do Jardim do Prado, em que metade do bairro ficava embaixo d'água diante de chuvas mais severas, a gente consiga diminuir para 10% do que era antes — exemplifica.

Casas de bombas entram em esquema de plantão

Além da limpeza da rede de drenagem, o Sanep intensificou os trabalhos nos canais e nas casas de bombas, responsáveis pelo escoamento da água da chuva.

Segundo o diretor-presidente da autarquia, Ellemar Wojahn, as sete casas de bombas do município estão operando normalmente e equipes permanecerão de plantão durante o período de instabilidade.

— Estamos montando equipes de plantão para o final de semana para atender ocorrências pontuais. Nossa principal preocupação é o grande volume de lixo que chega pelos canais e precisa ser retirado das casas de bombas para evitar bloqueios — diz.

Defesa Civil em alerta

A Defesa Civil afirma que, neste momento, não há previsão de elevação da Lagoa dos Patos nem do Canal São Gonçalo, reduzindo o risco de inundação em áreas como o Laranjal e a Colônia Z3.

Segundo o secretário de Proteção e Defesa Civil, Milton Martins, o principal risco está concentrado nos alagamentos provocados pelo grande volume de chuva na área urbana. Na zona rural, a preocupação é com enxurradas que possam comprometer pontes e estradas.

— Os níveis da Lagoa dos Patos e do Canal São Gonçalo estão baixos. O nosso problema é o centro urbano, os bairros e a zona rural. As chuvas previstas podem pressionar o sistema de drenagem, que está bastante adiantado, mas nenhuma cidade está totalmente preparada para enfrentar eventos extremos — afirma.

Nesta sexta-feira (17), a prefeitura realizará uma reunião da sala de situação ampliada com representantes dos órgãos municipais, Corpo de Bombeiros, CEEE Equatorial e forças de segurança para alinhar as ações em caso de agravamento das condições climáticas.

Em caso de destelhamentos provocados por vendavais ou granizo, a Defesa Civil informa que possui lonas para atendimento emergencial e poderá fornecer telhas conforme a necessidade de cada ocorrência.

O órgão orienta que a população evite atravessar áreas alagadas, mantenha distância de árvores e redes elétricas danificadas e acione a Defesa Civil pelo telefone (53) 99700-7575 em situações de emergência.

