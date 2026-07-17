Pelotas descarta risco de inundação pela Lagoa dos Patos, mas mantém alerta para alagamentos urbanos

Enquanto o sul do Estado permanece em alerta para temporais nesta sexta-feira (17), a Defesa Civil de Pelotas afirma que o município não enfrenta, neste momento, risco de inundação provocado pela elevação da Lagoa dos Patos ou do Canal São Gonçalo. A principal preocupação está nos alagamentos em áreas urbanas, caso o volume de chuva previsto se confirme.
Segundo o secretário municipal de Proteção e Defesa Civil, Milton Martins, os níveis da lagoa e do canal seguem baixos, condição que favorece o escoamento da água da chuva.
— Não temos previsão de inundação para o sistema costeiro. O problema poderá ocorrer no centro urbano e nos bairros, mas estamos preparados para atender as ocorrências — afirma.
Barragem Santa Bárbara exige atenção
De acordo com Martins, a atenção das equipes está voltada para a bacia da Barragem Santa Bárbara. Se houver grande volume de chuva na região do Arroio Quilombo, o aumento do nível da barragem poderá dificultar a drenagem da cidade.
— Se chove muito na região da barragem, os níveis sobem e isso pode dificultar o escoamento da água da cidade. Hoje, os níveis externos estão baixos, e isso ajuda bastante na resposta — explica.
Conforme o secretário, o cenário atual permite que a água seja drenada tanto por gravidade quanto pelas casas de bombas, tornando o sistema mais eficiente.
Defesa Civil orienta população
A Defesa Civil recomenda que a população evite atravessar áreas alagadas ou com correnteza e mantenha distância de árvores e da rede elétrica em caso de ventos fortes.
As equipes do município permanecem de plantão para atender ocorrências relacionadas aos temporais, como destelhamentos, queda de árvores e outros danos provocados pelo mau tempo.
— Primeiro vem a proteção da vida. Depois estaremos de plantão durante 24 horas para atender qualquer ocorrência — destaca Martins.
Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone (53) 99700-7575.
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