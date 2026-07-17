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Pelotas descarta risco de inundação pela Lagoa dos Patos, mas mantém alerta para alagamentos urbanos

Secretário Milton Martins afirma que níveis baixos, incluindo do Canal São Gonçalo, favorecem o escoamento da água; preocupação está concentrada na drenagem da cidade em caso de chuva intensa

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Frederico Feijó

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