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Pelotas acelera limpeza de canais para conter risco de alagamentos

Equipes trabalham no loteamento Getúlio Vargas e em mais quatro pontos da cidade; região tem previsão de vento forte e chuva volumosa

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