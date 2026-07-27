Pelotas acelera limpeza de canais para conter risco de alagamentos

Principal operação ocorre na Avenida Um, no loteamento Getúlio Vargas. Volmer Perez / Secom / Prefeitura de Pelotas

A limpeza e a desobstrução de canais e valas seguem nesta segunda-feira (27) em diferentes pontos de Pelotas como parte das ações para melhorar o escoamento da água da chuva e minimizar os riscos de alagamentos. Os trabalhos são realizados em cinco frentes distribuídas entre as zonas Norte e Sul do município.

A principal operação ocorre na Avenida Um, no loteamento Getúlio Vargas, no bairro Três Vendas. No local, cinco equipes atuam na limpeza de uma valeta de aproximadamente 700 metros de extensão, responsável por conduzir a água da região até um canal de macrodrenagem localizado nos fundos do Parque Lobão.

Durante a execução dos serviços, foram encontradas obstruções provocadas principalmente por intervenções irregulares sobre a rede de drenagem, conforme o diretor do Departamento de Drenagem da Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura (Ssui), Tiago Andrades.

Após a conclusão dos trabalhos no loteamento Getúlio Vargas, as equipes serão deslocadas para a Avenida Leopoldo Brod, onde a limpeza da rede de drenagem terá continuidade.

Serviços seguem em outras regiões

Na Zona Sul, os trabalhos avançam no canal do loteamento Ceval. Depois da limpeza de uma das margens, as equipes passaram a atuar no lado oposto, a partir da ponte férrea sobre o Canal São Gonçalo. A expectativa é de que essa etapa seja concluída nos próximos dias.

Durante a execução dos serviços, foram encontradas obstruções provocadas principalmente por intervenções irregulares sobre a rede. Volmer Perez / Secom / Prefeitura de Pelotas

Outra frente de trabalho está no bairro Três Vendas, onde a drenagem foi finalizada na Rua 23 de Maio e prossegue na Rua 22 de Maio. O canal atende também as ruas 21 e 23 de Maio e o loteamento Toussaint.

Na região do Novo Mundo, na Avenida Francisco Caruccio, a limpeza do canal entra na reta final.