Pela primeira vez, crianças são coroadas Baronesas por um Dia: "Estamos muito felizes"

As pequenas receberam faixa personalizada, mini coroa e participaram de uma série de atividades nesta quarta-feira. Gabriel Veríssimo / Agencia RBS

Pela primeira vez em sua história, a Fenadoce abriu espaço para que crianças vivenciassem uma das tradições mais simbólicas da feira. As vencedoras do concurso cultural Baronesa por um Dia foram coroadas na tarde desta quarta-feira (29) e passaram o dia ao lado da corte oficial da 32ª edição do evento, em uma programação criada para aproximá-las da história e da cultura doceira de Pelotas.

As pequenas vencedoras receberam faixa personalizada, mini coroa e participaram de uma série de atividades ao lado das baronesas Andressa Tejada, Érika Maciel e Sarah Chagas, incluindo um chá com doces, visita à feira e momentos de integração com o público.

O concurso foi destinado a meninas de 7 a 10 anos. Para participar, elas responderam à pergunta: "O que você faria se fosse Baronesa por um dia?" As respostas foram avaliadas por uma comissão da Fenadoce, que selecionou as finalistas para uma votação popular realizada no site oficial da feira.

Sonho realizado

As vencedoras Laura da Silva Motta, 8 anos, Maria Clara Brito Casarin, 9, e Yasmin Alves Eicholz, 9, conheceram de perto a rotina da corte e compartilharam o entusiasmo pela experiência.

— Estamos muito felizes. É um dia muito especial e estamos sem palavras — disse Yasmin.

As meninas também contaram quais são suas atrações favoritas da Fenadoce. Enquanto Maria Clara destacou os doces, Yasmin escolheu o parque de diversões e os momentos para fotografar com a mascote Docila. Já Laura revelou preferência pelo tradicional espetinho de morango.

Para as atuais baronesas, receber as crianças foi uma oportunidade de reviver o próprio sonho de infância.

— É gratificante recebê-las e ver o brilho nos olhos delas. Assim como nós admirávamos as soberanas e sonhávamos em ocupar esse lugar, hoje é uma honra transmitir a importância da Fenadoce e da nossa cultura. É um sonho compartilhado — afirmaram as integrantes da atual corte.

Laura da Silva Motta, 8 anos, Maria Clara Brito Casarin, 9, e Yasmin Alves Eicholz, 9, conheceram de perto a rotina da corte. Gabriel Veríssimo / Agencia RBS

Tradição para as novas gerações

As famílias também acompanharam a cerimônia de coroação e destacaram a expectativa das crianças desde o anúncio do resultado.

Criado nesta edição da feira, o concurso Baronesa por um Dia busca aproximar o público infantil de uma das tradições mais conhecidas da Fenadoce. A iniciativa integra a proposta de ampliar as atividades voltadas às crianças e incentivar o contato com a história, a cultura e o universo das baronesas, representantes oficiais da feira.

Ao longo do dia, as pequenas homenageadas participaram das atividades da corte, vivenciaram a experiência de representar simbolicamente a Fenadoce e celebraram um momento que, para muitas meninas, faz parte do imaginário de quem cresce acompanhando a maior feira de doces do país.



