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Pela primeira vez, crianças são coroadas Baronesas por um Dia: "Estamos muito felizes"

Três meninas viveram a experiência de integrar a corte oficial da feira pela primeira vez, com coroação, faixa personalizada, mini coroa e programação especial ao lado das soberanas

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Frederico Feijó

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