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Pane em lancha provoca atraso na travessia entre Rio Grande e São José do Norte pela segunda vez no mês

Embarcação reserva foi acionada após problema mecânico na Noiva do Cai; tarifa do transporte aquaviário foi reajustada neste mês

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Joanna Manhago

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