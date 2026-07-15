Pane em lancha provoca atraso na travessia entre Rio Grande e São José do Norte pela segunda vez no mês

Problema provocou atraso aos passageiros que utilizam diariamente o transporte aquaviário entre os dois municípios. Joanna Manhago / Agencia RBS

A travessia de passageiros entre Rio Grande e São José do Norte voltou a registrar problemas na manhã desta quarta-feira (15). A lancha Noiva do Cai apresentou uma pane mecânica e não realizou a viagem prevista para as 7h20min.

Para evitar a interrupção do serviço, uma embarcação reserva foi acionada e realizou a travessia. A saída ocorreu por volta das 8h, provocando atraso aos passageiros que utilizam diariamente o transporte aquaviário entre os dois municípios.

Leia Mais Marinha autoriza retirada de barcos abandonados em Rio Grande

Após o problema, a Noiva do Cai permaneceu atracada no cais para passar por manutenção.

Noiva do Cai permaneceu atracada no cais. Joanna Manhago / Agencia RBS

Esta é a segunda pane registrada no serviço apenas em julho. O primeiro caso ocorreu em 1º de julho. Antes disso, em maio, outra embarcação também apresentou problemas mecânicos. Segundo as informações disponíveis, cada ocorrência envolveu uma lancha diferente da frota.

A atendente comercial Márcia Duarte, moradora de São José do Norte, acompanhou a pane registrada em 1º de julho e voltou a presenciar o problema nesta quarta-feira. Desta vez, ela não embarcaria na lancha que apresentou defeito, mas afirma que a situação revolta quem depende diariamente da travessia.

— É muito difícil tudo isso. Dessa vez eu não fui afetada porque não ia nessa lancha, mas a cena é horrível. Nem sempre o patrão entende esses atrasos. Ninguém aguenta mais isso. Agora vou embarcar na das 9h e torcer para que não estrague também — relatou.

A reportagem procurou a Metroplan, responsável pelo monitoramento do serviço. Até a publicação desta reportagem, não houve manifestação.

Já a Transnorte, empresa que opera a travessia, relatou que a embarcação apresentou um indicativo de possível alteração no sistema de propulsão. (Confira, abaixo, a nota na íntegra)

O novo problema ocorre poucos dias após o reajuste da tarifa da travessia. Desde 6 de julho, o valor da passagem passou de R$ 6,50 para R$ 6,75.

Confira nota da Transpetro

"A empresa informa que, na manhã desta quarta-feira, após a desatracação no cais de Rio Grande, por volta das 7h15, a embarcação Noiva do Cai apresentou um indicativo de possível alteração no sistema de propulsão.

Em cumprimento aos protocolos operacionais e reafirmando seu compromisso permanente com a segurança dos passageiros e da tripulação, a equipe operacional optou por retirar a embarcação de operação antes do embarque, acionando imediatamente a embarcação reserva.

A substituição ocasionou atraso apenas na viagem das 7h20, no trajeto Rio Grande–São José do Norte. As demais viagens seguem sendo realizadas normalmente, sem impactos na programação.

A empresa reforça que não houve qualquer incidente ou situação de risco envolvendo passageiros ou tripulantes, uma vez que a decisão de retirar a embarcação de operação foi adotada preventivamente, antes do embarque.

Agradecemos a compreensão dos usuários e reiteramos nosso compromisso com a prestação de um serviço seguro e confiável."



