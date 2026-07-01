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Pane em lancha atrasa viagem de 69 passageiros entre Rio Grande e São José do Norte

Defeito na embarcação ocorreu um dia após aprovação do reajuste da travessia 

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Laura Cosme

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