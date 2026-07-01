Pane em lancha atrasa viagem de 69 passageiros entre Rio Grande e São José do Norte

Veículo apresentou falha na manhã desta terça-feira. Imagem cedida / Rádio Norte

A lancha Armandina, utilizada na travessia hidroviária entre Rio Grande e São José do Norte, apresentou uma pane mecânica na manhã desta terça-feira (1º).

O pane ocorre um dia depois de a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) aprovar o reajuste da tarifa de R$ 6,50 para R$ 6,75.

Segundo a empresa Transnorte, a embarcação que realizaria a viagem das 10h precisou ser substituída, provocando atraso na operação. A saída de Rio Grande foi remarcada para as 11h.

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No momento da ocorrência, havia 69 passageiros a bordo. Ninguém ficou ferido.

— A embarcação conta com dois motores, um deles apresentou problema e, por esse motivo, retiramos da operação — explica Suzana Gautério, responsável pela empresa Transnorte.

Segundo a empresa, a lancha reserva foi colocada em operação imediatamente após a ocorrência, garantindo a continuidade do serviço. A Transnorte informou ainda que apenas o horário das 10h foi afetado e que as demais viagens seguem normalmente.

A reportagem também entrou em contato com a Metroplan. Em resposta, o órgão informou que uma equipe de fiscalização está se deslocando ao local para acompanhar a ocorrência.



