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Organismos marinhos voltam a aparecer e chamam a atenção na orla da Praia do Cassino

Animais coloniais foram encontrados na região dos molhes durante o fim de semana; segundo pesquisadores da Furg, fenômeno costuma ocorrer após ressacas e não oferece risco às pessoas

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Joanna Manhago

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