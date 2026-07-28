Ônibus urbanos de Pelotas passam a aceitar pagamento por Pix

Expectativa é de que a novidade ofereça mais praticidade ao dia a dia dos usuários. Igor Islabão / Grupo RBS

Os passageiros do transporte coletivo urbano de Pelotas ganharam uma nova alternativa para quitar a tarifa a partir desta terça-feira (28). A Secretaria de Transporte e Trânsito (STT) implementou a possibilidade de pagamento via Pix em toda a frota do município.

A medida dispensa a necessidade do uso de dinheiro em espécie ou do cartão de transporte tradicional. Segundo o secretário de Transporte e Trânsito Cláudio Montanelli, a iniciativa busca modernizar o sistema e acompanhar as formas de pagamento mais utilizadas pela população.

O sistema oferece duas modalidades de pagamento nos validadores:

Pix por QR Code: o passageiro abre o aplicativo do seu banco, seleciona a opção Pix, lê o QR Code exibido na tela do equipamento e confirma o valor.

o passageiro abre o aplicativo do seu banco, seleciona a opção Pix, lê o QR Code exibido na tela do equipamento e confirma o valor. Pix por Aproximação (NFC): para usuários com bancos compatíveis com a tecnologia NFC, basta aproximar o celular do leitor e confirmar a transação.

Em ambos os casos, assim que a instituição financeira confirma a operação, a catraca é liberada automaticamente. A expectativa da STT é de que a novidade ofereça mais praticidade ao dia a dia dos usuários e acelere o tempo de embarque nos coletivos da cidade.



