Obras de recuperação da ponte da Ilha dos Marinheiros devem começar em setembro

Ponte foi danificada com a cheia da Lagoa dos Patos, em maio de 2024. Heitor Araújo / Agência RBS

Interditada desde maio de 2024 após sofrer danos estruturais provocados pela cheia da Lagoa dos Patos, a Ponte Wilson Mattos Branco, principal ligação entre a Ilha dos Marinheiros e a área continental de Rio Grande, deve entrar em uma nova etapa do processo de recuperação a partir da próxima segunda-feira (6).

Na última semana, a prefeitura de Rio Grande homologou a contratação da empresa Sulcredi Construção Ltda., vencedora da licitação para executar a recuperação da estrutura.

O contrato, no valor de R$ 2,8 milhões, estabelece prazo de dois meses para a elaboração dos projetos básico e executivo e mais seis meses para a execução da obra. Conclusão da intervenção está prevista para 2027.

Desde agosto de 2025, a ponte está parcialmente liberada para a circulação de veículos leves, após obras emergenciais de estabilização. No entanto, a estrutura ainda depende da recuperação definitiva para restabelecer plenamente as condições de tráfego e segurança.

Segundo o secretário municipal de Relações Institucionais e Comunitárias, Cláudio Costa, uma reunião com a comissão de moradores da Ilha dos Marinheiros deve ocorrer na próxima semana.

— Vamos nos reunir com os moradores da localidade para que todos estejam atualizados do novo cronograma da obra — afirma.

Como será a recuperação

Segundo a administração municipal, o projeto de reforma prevê a construção de dois novos pilares ao lado da estrutura que apresentou problemas durante a enchente de 2024. Esses pilares serão executados em maior profundidade que os originais para ampliar a estabilidade da ponte.