O que uma joia tem a ver com um doce? Entenda a origem do nome do camafeu

Camafeu chinês com pedra jade em baixo relevo. Alex Battistel / Divulgação

Pouca gente sabe, mas o nome de um dos doces mais tradicionais de Pelotas não nasceu na cozinha. O camafeu recebeu essa denominação por causa da semelhança com uma joia esculpida em relevo, usada como broche, pingente e anel por mulheres da nobreza europeia. O formato do doce preserva essa referência histórica até hoje.

Segundo Nóris Leal, professora do Bacharelado em Museologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e diretora do Museu do Doce de Pelotas, a ligação entre o doce e a joia é bastante evidente.

— O nome vem da semelhança com o camafeu, aquela joia antiga usada pelas mulheres — explica.

A palavra camafeu deriva do latim cammaeus, que significa "pedra entalhada" ou "pedra esculpida". Com figuras esculpidas em relevo, essas joias se tornaram símbolo de elegância e passaram a ornamentar broches, colares, anéis e outras peças de vestuário, especialmente entre os séculos XV e XIX.

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Foi justamente essa aparência que inspirou o doce.

— O formato do doce e a meia noz sobre o glacê lembram esse adorno — revela.

Réplica fabergé com camafeu. Alex Battistel / Divulgação

Receita portuguesa chegou a Pelotas

Além do nome, o camafeu também carrega a herança da doçaria portuguesa, tradição que ajudou a formar a identidade gastronômica de Pelotas.

— O camafeu tem origem portuguesa e chegou a Pelotas junto com as receitas originais. É um dos nossos doces mais tradicionais — atesta.

Embora muitos doces portugueses tenham as gemas como ingrediente principal, o camafeu ganhou personalidade própria ao valorizar as nozes, que se tornaram sua principal característica.

— Esse é um dos doces mais antigos que a gente tem — reforça.