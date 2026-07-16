O que um dinossauro fazia no meio da Fenadoce? Entenda a ação que chamou a atenção dos visitantes

Ler resumo

Entre os doces e os estandes da 32ª Fenadoce, um visitante inusitado chamou a atenção do público na abertura da feira. Um dinossauro robô percorreu os corredores do Centro de Eventos, atraindo olhares de crianças e adultos durante toda a tarde de quarta-feira (15).

A ação faz parte da divulgação da exposição Gigantes Jurássicos, em cartaz gratuitamente no Shopping Pelotas até o dia 6 de agosto. A mostra reúne mais de 20 réplicas de dinossauros em tamanho real, espalhadas pela praça de alimentação e por outros espaços do empreendimento.

Dinossauro robô percorreu os corredores da 32ª Fenadoce e atraiu a atenção de visitantes de todas as idades. Gabriel Verísssimo / Agência RBS

Os animais reproduzem sons e movimentos para simular o comportamento das espécies que viveram há milhões de anos. A proposta é proporcionar uma experiência imersiva para crianças e adultos durante o período das férias escolares.

Segundo o coordenador de Marketing do Shopping Pelotas, Hermes Machado, levar um dos dinossauros até a Fenadoce foi uma forma de aproximar a exposição do público.

— O robô já faz parte da exposição e é uma ferramenta importante para despertar a curiosidade das pessoas. Além dele, temos mais de 20 dinossauros com movimento e som para interação do público — afirma.

Controle semelhante ao de videogame

Apesar da aparência de um animal pré-histórico, o dinossauro é conduzido por um operador utilizando um joystick semelhante ao controle de um videogame.

Responsável por comandar o robô durante a ação, Patrick Valente conta que imaginava encontrar mais dificuldade.

— É como um videogame, um controle parecido com o de Xbox. Achei que seria complicado, mas em cerca de 15 minutos já consegui aprender.

Segundo ele, a reação do público costuma ser imediata.

Além dos doces, um dinossauro robô foi uma das atrações que mais despertaram a curiosidade do público no primeiro dia da Fenadoce. Gabriel Verísssimo / Agência RBS

— No shopping, quando a gente sai caminhando com ele, as crianças vêm correndo atrás.

Hermes explica que o robô possui movimentos programados e exige apenas um treinamento básico para que os operadores realizem as apresentações.

— Ele já tem comandos pré-programados. O operador precisa apenas conhecer os movimentos e saber utilizá-los durante a interação com o público.

Exposição pode ser visitada gratuitamente

A exposição Gigantes Jurássicos está aberta desde 29 de junho no Shopping Pelotas e permanece em cartaz até 6 de agosto, com entrada gratuita.

Além do dinossauro que participou da ação na Fenadoce, a mostra reúne mais de 20 réplicas de dinossauros em tamanho real, equipadas com movimentos e efeitos sonoros, distribuídas pelos corredores do shopping.



Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.



