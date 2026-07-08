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O que restou da Turf? Dez anos após a falência, ex-funcionários aguardam leilão da antiga sede

Imóvel avaliado em R$ 4,7 milhões é o principal patrimônio para o pagamento dos créditos trabalhistas de cerca de 260 credores

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Igor Islabão

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