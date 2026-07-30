Novo circuito subaquático entra em operação para reforçar fornecimento de energia entre Rio Grande e São José do Norte

Instalação dos cabos começou em fevereiro deste ano. Fernando Montanari / Divulgação Prysmian

Cerca de 25 mil clientes de Rio Grande e São José do Norte devem passar a contar com um fornecimento de energia elétrica mais seguro e estável a partir desta quinta-feira (30), com a entrada em operação de um novo circuito de distribuição instalado sob a Lagoa dos Patos. A estrutura será inaugurada pela CEEE Equatorial e busca ampliar a capacidade da rede e reduzir as interrupções no serviço.

A ligação subaquática possui 3,9 quilômetros de extensão e foi construída para oferecer uma alternativa ao sistema atual, que atende principalmente São José do Norte.

Atualmente, o município conta com cerca de 15,2 mil clientes atendidos pela concessionária e depende de uma única estrutura de distribuição. Como a rede existente fica exposta às condições climáticas, especialmente aos ventos frequentes na região, apresenta maior vulnerabilidade a falhas.

Menos interrupções no fornecimento

Expectativa da concessionária é de que a obra ofereça uma alternativa para o abastecimento dos municípios, evitando que falhas em uma única estrutura. Laura Cosme / Grupo RBS

A instalação dos cabos começou em fevereiro deste ano. Diferentemente da estrutura atual, o novo circuito permanecerá submerso e, por isso, ficará protegido da ação direta dos ventos e de outros fenômenos climáticos.

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A expectativa da concessionária é que a nova estrutura ofereça uma alternativa para o abastecimento dos dois municípios, evitando que falhas em um único sistema comprometam o fornecimento de energia e reduzindo os transtornos causados por apagões em residências e estabelecimentos comerciais.

Com investimento superior a R$ 43 milhões, a obra integra a expansão da Subestação Rio Grande 2. O projeto inclui dois circuitos blindados, cabines construídas nas duas margens da Lagoa dos Patos e dois novos equipamentos de distribuição de energia.

