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Novo circuito subaquático entra em operação para reforçar fornecimento de energia entre Rio Grande e São José do Norte

Estrutura de R$ 43 milhões promete reduzir oscilações e interrupções para cerca de 25 mil clientes

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Laura Cosme

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