Nova sede da Justiça do Trabalho de Rio Grande deve ser entregue apenas em 2027

Dificuldades relacionadas à execução dos serviços e ao fornecimento de materiais impediram o avanço mais rápido da obra. Divulgação / TRT 4ª Região

A construção da nova sede da Justiça do Trabalho de Rio Grande deve ser concluída apenas em 2027, cerca de três anos depois do prazo inicialmente previsto para a entrega do empreendimento. Embora a obra já tenha atingido 50% de execução, a expectativa de finalização ainda no segundo semestre de 2026 não será cumprida.

Em nota, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4) informou que a conclusão neste ano era apenas uma previsão de antecipação em relação ao prazo contratual. Segundo o órgão, dificuldades relacionadas à execução dos serviços e ao fornecimento de materiais impediram o avanço mais rápido da obra.

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O novo cronograma, conforme o tribunal, não altera o funcionamento da Justiça do Trabalho no município. As quatro Varas do Trabalho seguem atendendo normalmente no prédio da Rua Val Porto, nº 485, no Centro de Rio Grande.

A nova estrutura está sendo construída na Rua Capitão Heitor Perdigão, nº 50, também na região central, e reunirá, pela primeira vez, todas as unidades da Justiça do Trabalho da cidade em um único edifício.

Projeto enfrentou atrasos desde o início

A construção foi autorizada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho em 2018, com investimento inicial de R$ 18,4 milhões. No entanto, as obras só começaram em 2022, depois que a empresa vencedora da primeira licitação foi desclassificada por não iniciar os trabalhos. Na sequência, a Everest Arquitetura e Engenharia Ltda. assumiu a execução do projeto.

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Durante a construção, as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio de 2024 provocaram paralisações no canteiro e exigiram mudanças técnicas na obra. Em outubro de 2025, o projeto passou por adaptações, entre elas o rebaixamento do lençol freático.

As alterações, somadas aos aditivos contratuais, elevaram o investimento para R$ 24,3 milhões.

Como será o novo prédio

Quando estiver concluído, o novo foro terá aproximadamente 3,3 mil metros quadrados, distribuídos em três pavimentos.

O térreo concentrará os setores administrativos e de apoio, incluindo a Central de Mandados, salas destinadas à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), espaços para perícias e uma sala de amamentação. Nos dois pavimentos superiores funcionarão as quatro Varas do Trabalho de Rio Grande, que atualmente operam em endereços compartilhados no prédio da Rua Val Porto.





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