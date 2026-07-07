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R$ 24 milhões
Notícia

Nova sede da Justiça do Trabalho de Rio Grande deve ser entregue apenas em 2027

Empreendimento começou em 2022, já teve três previsões de conclusão e segue em execução; expectativa anterior era inaugurar a sede no segundo semestre deste ano

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Laura Cosme

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