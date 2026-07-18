Nova policlínica que vai ampliar atendimento do SUS em Rio Grande tem obras adiadas

Por enquanto, o Município ainda não definiu uma nova data para o começo da construção. Divulgação / Ministério da Saúde

A construção da nova policlínica de Rio Grande teve o início adiado após a prefeitura identificar que o lençol freático do terreno está acima do previsto no projeto original.

A condição exige alterações na fundação da estrutura antes do início das obras e, por enquanto, o Município ainda não definiu uma nova data para o começo da construção.

Atualmente, apenas o terreno está sendo preparado A obra está em andamento, com aterro e madeiramento. A unidade será construída na Avenida Pelotas, ao lado do antigo Hospital Guahyba Rache, e integra o Novo PAC Saúde.

O investimento federal é estimado em R$ 30 milhões, sendo R$ 17 milhões destinados às obras e R$ 13 milhões à aquisição de equipamentos.

Apesar da assinatura da ordem de início da obra, o terreno permanece sem movimentação de maquinários ou equipes de construção.

A chefe de Gabinete de Programas e Projetos Especiais da prefeitura, Giovana Trindade, explica que, durante a preparação do terreno, foi constatado que o nível da água subterrânea está acima do indicado pelas sondagens realizadas na fase de elaboração do projeto.

Na prática, será necessário realizar um rebaixamento temporário do lençol freático antes da execução das fundações.

O procedimento consiste em reduzir temporariamente o nível da água subterrânea na área da obra para permitir que a estrutura seja construída sobre um solo mais seco e estável, garantindo a segurança da edificação.

— O lençol freático está muito mais alto do que quando fizemos as sondagens para o projeto. Em princípio, não seria necessário fazer nenhum tipo de rebaixamento, mas agora será preciso executar esse procedimento. Estamos ajustando esses detalhes para que a fundação seja feita da forma mais adequada — explica.

Segundo a arquiteta, somente durante a preparação do terreno foi possível constatar que as condições atuais diferem das apontadas nos estudos realizados na fase de elaboração do projeto, o que tornou necessária a adoção de uma nova solução de engenharia para a fundação.

A ordem de início da obra foi assinada em fevereiro, quando o município anunciou o começo dos trabalhos. No entanto, diante da necessidade de revisar o projeto de fundação, o cronograma precisou ser reavaliado antes da execução dos serviços.

A administração municipal ainda não informou quando será realizado o rebaixamento do lençol freático nem apresentou uma nova previsão para o início das obras.

Além disso, também não confirmou se as alterações exigirão aditivos contratuais ou se haverá impacto no orçamento do empreendimento.

Atendimento para até 200 mil pessoas

Quando entrar em funcionamento, a policlínica deverá atender uma população de até 200 mil pessoas, ampliando a oferta de consultas especializadas, exames e procedimentos de média complexidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A unidade funcionará como uma estrutura intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e os hospitais.

Os pacientes serão encaminhados pelas UBSs para atendimento com especialistas, realização de exames e procedimentos de menor complexidade em áreas como saúde da mulher, saúde mental, saúde da criança e do adolescente e saúde do homem.



