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Nova policlínica que vai ampliar atendimento do SUS em Rio Grande tem obras adiadas

Empreendimento de R$ 30 milhões, anunciado para começar em fevereiro, precisou passar por ajustes no projeto de fundação

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Laura Cosme

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