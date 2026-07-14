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Nova obra da Corsan vai receber esgoto do Campus Carreiros da Furg

Intervenção faz parte do aporte de R$ 395 milhões da Corsan na Região Sul; município tem o desafio de elevar os atuais 39% de cobertura

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Laura Cosme

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