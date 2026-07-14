Nova obra da Corsan vai receber esgoto do Campus Carreiros da Furg

Estrutura em construção terá capacidade para bombear 420 litros por segundo. Jéssica Gebhardt / Corsan

Rio Grande avança em mais uma etapa da expansão do saneamento básico com a construção de uma nova Estação de Bombeamento de Esgoto (EBE) nas proximidades do Campus Carreiros da Universidade Federal do Rio Grande (Furg).

A obra integra o pacote de investimentos de R$ 395 milhões previsto pela Corsan/Aegea para ampliar a coleta e o tratamento de esgoto na cidade e cumprir a meta de universalização do serviço.

A estação irá atender os bairros Vila Braz, Junção, Rural, São Miguel, São João, Recreio, Carlos Santos, Vila Maria, Cibrazem, Marluz, Castelo Branco e Vila Maria dos Anjos, além de atender todo o complexo universitário da Furg.

Segundo o gerente de Engenharia da Corsan na Região Sul, Luiz Sá, a nova estação está entre as principais intervenções em andamento para aumentar a capacidade do sistema.

— Trata-se de uma obra robusta, com elevada capacidade de bombeamento, que permitirá ampliar significativamente o sistema de esgotamento sanitário de Rio Grande. Além disso, vai contribuir para a preservação ambiental e da saúde pública — afirma.

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Entenda como funciona a estação

A Estação de Bombeamento de Esgoto (EBE), também conhecida como elevatória, tem a função de impulsionar o esgoto quando o relevo impede que ele siga por gravidade até a estação de tratamento.

No caso da nova estrutura de Rio Grande, o equipamento receberá o esgoto coletado no Campus Carreiros da Furg e em outras áreas da cidade e fará o bombeamento até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Navegantes, onde os efluentes passarão pelo processo de tratamento antes de serem devolvidos ao meio ambiente.

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Sem esse tipo de estrutura, o esgoto não conseguiria percorrer todo o trajeto da rede coletora em locais com diferenças de relevo ou em grandes distâncias, comprometendo o funcionamento do sistema de saneamento.

Segundo a empresa, com a conclusão do empreendimento, cerca de 50% da população de Rio Grande será contemplada pelo sistema de esgotamento sanitário.

Meta é atender 90% da população

Atualmente, a cobertura da coleta e do tratamento de esgoto em Rio Grande é de 39%, com 2.459 ligações domiciliares. A meta da concessionária é alcançar 40% até o fim deste ano e chegar a 90% da população até 2033, conforme estabelece o Marco Legal do Saneamento.

Apesar da ampliação da infraestrutura, a empresa afirma que um dos principais desafios continua sendo a adesão dos moradores à rede já disponível.

Em muitas regiões, a tubulação está instalada, mas parte dos imóveis ainda não realizou a ligação ao sistema público.

— É uma ação e um benefício coletivo. A falha em parte do sistema pode acarretar problemas maiores de poluição ao meio ambiente e de saúde pública — afirma o diretor institucional da Corsan, André Borges.

