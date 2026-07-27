Nem todo doce deve ser armazenado na geladeira; veja como guardar

Quem visita a Fenadoce, em Pelotas, raramente sai do Centro de Eventos de mãos vazias. É quase uma tradição: seja para comer na hora ou para levar uma caixa recheada de opções para a família, a tentação dos doces tradicionais pelotenses é irresistível.
No entanto, assim que a feira termina e as caixas chegam em casa — ou ao destino final —, surge uma dúvida comum entre os visitantes: todos os doces precisam ir para a geladeira?
A resposta é não. A forma correta de conservação varia conforme os ingredientes utilizados em cada receita.
Segundo a doceira Leonice Heller, doces preparados com ingredientes mais sensíveis exigem refrigeração logo após a compra. Outros podem permanecer em temperatura ambiente sem comprometer a qualidade.
Os doces à base de ovos e nata, como quindim, olho de sogra, ninho e trouxas de fios de ovos, devem ser armazenados na geladeira. Por conterem ingredientes de origem animal e apresentarem maior umidade, precisam permanecer refrigerados.
Já os bombons, chocolates e doces à base de nozes podem ficar fora da geladeira. Conforme a doceira, essas receitas costumam ter validade média de até sete dias em temperatura ambiente, desde que sejam mantidas em local seco e protegidas do calor.
Outra recomendação é pedir que os doces sejam separados no momento da compra. Além de facilitar a organização ao chegar em casa, isso evita que produtos com diferentes formas de conservação fiquem juntos na mesma embalagem.
Como transportar os doces durante a viagem?
Para quem vem de fora, o cuidado com o trajeto é essencial para evitar estragar o produto antes de chegar em casa.
De acordo com Leonice, a recomendação para quem viaja é perguntar sempre o tempo de deslocamento ao comprar.
- Os doces suportam até um dia de viagem no transporte, desde que mantidos em local arejado.
- O grande inimigo da qualidade é o choque térmico: evite deixar as caixas expostas diretamente ao sol dentro do veículo.
Onde guardar os doces em casa?
A professora de microbiologia e nutrição da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Jozi Mello, destaca que o local onde o doce é colocado na geladeira faz toda a diferença para manter a segurança alimentar e o sabor original do produto.
Na geladeira (para doces de ovos e nata)
- Local correto: Guarde nas prateleiras superiores, onde a temperatura é mais constante e adequada.
- Embalagem: Mantenha na caixa original apenas se não for de papelão (dê preferência a potes plásticos com tampa).
- Atenção ao redor: Nunca deixe os doces próximos a alimentos crus, como carnes ou vegetais não higienizados, para evitar contaminação cruzada.
Na despensa (para bombons e chocolates)
- Guarde dentro de potes plásticos bem vedados em armários arejados.
- Mantenha os potes longe de produtos de limpeza ou temperos fortes, pois a massa dos doces absorve odores do ambiente facilmente.
Como saber se o doce ainda está bom para consumo?
Antes de dar a primeira mordida, vale fazer um rápido exame visual do produto, como orienta a professora Jozi Mello. Fique atento aos seguintes sinais de alteração:
- Brilho: O doce perdeu o brilho natural da calda ou do glacê?
- Cor: Há pontos com variação de cor ou manchas estranhas na superfície?
- Textura: O doce começou a minar ou produzir líquido no fundo do pote?
Se você notar qualquer um desses sinais, o produto pode ter passado do ponto de consumo e perdido sua qualidade original. Seguidos esses cuidados simples, você garante que a última mordida da caixa tenha exatamente o mesmo sabor da primeira.
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