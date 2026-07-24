Navio tem parada de emergência nos Molhes da Barra de Rio Grande

O navio Düsseldorf Express teve uma parada de emergência na manhã desta sexta-feira (24) durante uma manobra de saída da Barra do Porto de Rio Grande, no sul do Estado.

O porta-contêineres, de bandeira das ilhas Bermudas, estava saindo Porto do Rio Grande e tinha como destino o Porto de San Antonio, no Chile.

Porta-contêineres, de bandeira das ilhas Bermudas, tem como destino o Porto de San Antonio, no Chile. João Pedro Figueiredo / Imagem cedida

Durante a ocorrência, o Düsseldorf Express ficou em uma área fora do canal de navegação. Ainda não há informações sobre o que provocou o incidente ou se o tráfego de outros navios foi afetado. Também não foi divulgada uma previsão para a retirada.

Desde o registro do incidente, a Autoridade Marítima, a Autoridade Portuária, a Praticagem e as empresas envolvidas atuam de forma coordenada. Segundo o Porto do Rio Grande, estão sendo adotadas as medidas técnicas e operacionais necessárias para retirar a embarcação com segurança.

Até o momento, não há registro de danos ambientais nem às estruturas portuárias. A situação está controlada e permanece sob acompanhamento das autoridades e de equipes especializadas.

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As circunstâncias da ocorrência serão avaliadas posteriormente pelos órgãos competentes. O Porto do Rio Grande informou que mantém os protocolos de segurança, monitoramento e apoio operacional durante os trabalhos.

Confira a nota da Portos RS na íntegra:

"Na manhã desta sexta-feira, 24 de julho de 2026, o navio Düsseldorf Express apresentou uma ocorrência pontual durante a manobra de saída da Barra do Porto do Rio Grande, ficando temporariamente em área localizada fora do canal de navegação.

Desde o registro da ocorrência, a Autoridade Marítima, a Autoridade Portuária, a Praticagem e as empresas envolvidas atuam de forma coordenada, adotando todas as medidas técnicas e operacionais necessárias para a retirada segura da embarcação.

Até o momento, não há registro de danos, ambientais ou às estruturas portuárias. A situação encontra-se controlada e permanece sob acompanhamento das autoridades e equipes especializadas.