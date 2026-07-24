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Navio tem parada de emergência nos Molhes da Barra de Rio Grande

Porta-contêineres Düsseldorf Express ficou fora do canal de navegação; operações para remoção ocorrem sob monitoramento das autoridades

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Laura Cosme

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