Navio tem parada de emergência nos Molhes da Barra de Rio Grande

O navio Düsseldorf Express teve uma parada de emergência na manhã desta sexta-feira (24) durante uma manobra de saída da Barra do Porto de Rio Grande, no sul do Estado.
O porta-contêineres, de bandeira das ilhas Bermudas, estava saindo Porto do Rio Grande e tinha como destino o Porto de San Antonio, no Chile.
Durante a ocorrência, o Düsseldorf Express ficou em uma área fora do canal de navegação. Ainda não há informações sobre o que provocou o incidente ou se o tráfego de outros navios foi afetado. Também não foi divulgada uma previsão para a retirada.
Desde o registro do incidente, a Autoridade Marítima, a Autoridade Portuária, a Praticagem e as empresas envolvidas atuam de forma coordenada. Segundo o Porto do Rio Grande, estão sendo adotadas as medidas técnicas e operacionais necessárias para retirar a embarcação com segurança.
Até o momento, não há registro de danos ambientais nem às estruturas portuárias. A situação está controlada e permanece sob acompanhamento das autoridades e de equipes especializadas.
As circunstâncias da ocorrência serão avaliadas posteriormente pelos órgãos competentes. O Porto do Rio Grande informou que mantém os protocolos de segurança, monitoramento e apoio operacional durante os trabalhos.
Confira a nota da Portos RS na íntegra:
"Na manhã desta sexta-feira, 24 de julho de 2026, o navio Düsseldorf Express apresentou uma ocorrência pontual durante a manobra de saída da Barra do Porto do Rio Grande, ficando temporariamente em área localizada fora do canal de navegação.
Desde o registro da ocorrência, a Autoridade Marítima, a Autoridade Portuária, a Praticagem e as empresas envolvidas atuam de forma coordenada, adotando todas as medidas técnicas e operacionais necessárias para a retirada segura da embarcação.
Até o momento, não há registro de danos, ambientais ou às estruturas portuárias. A situação encontra-se controlada e permanece sob acompanhamento das autoridades e equipes especializadas.
As circunstâncias da ocorrência serão avaliadas posteriormente pelos órgãos competentes, conforme os procedimentos técnicos aplicáveis. O Porto do Rio Grande mantém seus protocolos de segurança, monitoramento e apoio operacional, colaborando integralmente com as ações em andamento".