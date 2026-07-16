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"Não são buraquinhos, são crateras": moradores fazem mutirão para melhorar rua em Pelotas

Prefeitura considera o trecho como área privada. Residentes dizem que condomínios não têm condições de realizar manutenções 

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Igor Islabão

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