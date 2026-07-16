"Não são buraquinhos, são crateras": moradores fazem mutirão para melhorar rua em Pelotas

Moradores realizaram uma força-tarefa nesta quinta-feira. Elisângela Drawanz / Arquivo Pessoal

Moradores decidiram agir por conta própria nesta quinta-feira (16) diante da buraqueira na rua que dá acesso aos residenciais populares Buenos Aires e Montevidéu, localizados no final da Avenida Fernando Osório, zona norte de Pelotas. O grupo se uniu para tapar as valas utilizando cascotes de construção civil conseguidos na vizinhança.

As dificuldades no acesso se agravaram nos últimos anos e, segundo moradores, afetam não apenas quem reside no local, mas também inviabilizam a passagem de serviços essenciais, como caminhões de lixo, entregas e transporte.

Para evitar danos aos veículos que precisam passar pela rua, os moradores fizeram uma vaquinha para fornecer almoço a um grupo que passou o dia espalhando o aterro improvisado sobre os buracos. No entanto, a comunidade teme que o esforço seja em vão com a previsão de chuva para os próximos dias.

Elisângela Drawanz, moradora do condomínio Buenos Aires há 13 anos, relata que a situação se tornou insustentável.

— Não são buraquinhos, são crateras. Os carros precisam andar muito devagar ou acabam subindo na calçada para desviar. Já vimos motoqueiro cair ali. Se a maior das valas fechar a rua de ponta a ponta, ninguém mais passa — lamenta Elisângela.

A moradora também questiona o argumento de que a manutenção do asfalto caberia aos residenciais:

— Como que dois condomínios de baixa renda teriam capacidade de manter e asfaltar uma rua? A nossa portaria não fica na Fernando Osório. É uma rua comprida, aberta, e as portarias ficam lá dentro. Além disso, a prefeitura sempre fez a capina do mato e troca as lâmpadas dos postes quando queimam.

Dificuldades no acesso se agravaram nos últimos anos. Elisângela Drawanz / Arquivo Pessoal

Os moradores apontam, ainda, que as recentes obras de melhoria na Avenida Fernando Osório não contemplaram o acesso e que uma faixa de pedestres que havia nas proximidades foi retirada, dificultando a travessia de crianças e usuários do transporte coletivo.

O que diz a Prefeitura

Em nota enviada à reportagem, a prefeitura de Pelotas confirmou que não realiza a manutenção do trecho por se tratar de uma área particular.

Segundo o município, a via de acesso consta no cadastro municipal como uma área privada pertencente a um dos condomínios para garantir a entrada ao residencial Montevidéu.