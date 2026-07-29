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"Não há expectativa de reflexos na Zona Sul", diz Ciex sobre avanço das cheias no RS

Projeções indicam que os níveis da Lagoa dos Patos devem permanecer dentro da normalidade, sem previsão de inundação nos próximos dias

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Joanna Manhago

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