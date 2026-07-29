"Não há expectativa de reflexos na Zona Sul", diz Ciex sobre avanço das cheias no RS

Dados da Rede de Monitoramento de Nível da Lagoa dos Patos também indicam oscilações consideradas normais. Joanna Manhago / Agência RBS

Enquanto diferentes regiões do Rio Grande do Sul seguem enfrentando os efeitos das cheias provocadas pelas chuvas, o cenário permanece estável na Zona Sul. De acordo com o Centro Interinstitucional de Observação e Previsão de Eventos Extremos (Ciex), da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), as projeções mais recentes indicam que os níveis da Lagoa dos Patos devem permanecer dentro da normalidade nos próximos dias, sem expectativa de inundação.

Segundo o levantamento do Ciex, as previsões hidrológicas elaboradas pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) mostram que o Guaíba deve permanecer entre as cotas de alerta e de inundação, sem ultrapassar o nível considerado crítico nas estações do Cais Mauá e da Usina do Gasômetro, em Porto Alegre.

— Não há expectativa de reflexos na Zona Sul. As previsões indicam que os níveis da Lagoa dos Patos seguirão dentro da normalidade e não devem apresentar alterações significativas nos próximos dias — afirma o boletim.

Os dados da Rede de Monitoramento de Nível da Lagoa dos Patos também indicam oscilações consideradas normais, influenciadas principalmente pela direção e pela intensidade dos ventos, e não pelo aumento do volume de água proveniente das bacias hidrográficas do Estado.

Água chega à laguna de forma gradual

Embora toda a água dos rios e arroios gaúchos deságue na Lagoa dos Patos antes de seguir para o Oceano Atlântico, esse processo ocorre de forma gradual. Primeiro, o volume passa pelo Guaíba e, somente depois, alcança a laguna.

Na semana passada, o Ciex já havia informado que os modelos meteorológicos e hidrológicos não indicavam impactos das chuvas registradas no norte do Estado sobre a Zona Sul. A avaliação permanece a mesma após a atualização das previsões.



