Municipários aprovam proposta de reajuste salarial de 5,4% e vale-alimentação de R$ 575

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Decisão foi tomada durante agenda no Auditório Externo do Colégio Municipal Pelotense. Simp / Divulgação

Os servidores municipais de Pelotas aprovaram, na quarta-feira (8), a proposta apresentada pela prefeitura para a campanha salarial de 2026. A decisão foi tomada por ampla maioria durante assembleia promovida pelo Sindicato dos Municipários de Pelotas (Simp), no Auditório Externo do Colégio Municipal Pelotense.

O acordo prevê reposição salarial de 5,4%, com efeitos retroativos a 1º de maio, data-base do funcionalismo. Para entrar em vigor, a medida ainda depende do envio de um projeto de lei pelo Executivo e da aprovação da Câmara de Vereadores.

O percentual será aplicado à maior parte das categorias. No caso do magistério, o reajuste não incidirá sobre o vencimento básico, que já recebeu atualização neste ano conforme a legislação federal e municipal. As gratificações e demais vantagens permanentes dos professores, porém, terão a recomposição.

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Vale-alimentação terá reajuste

Além da reposição salarial, os servidores aprovaram um aumento de 8,28% no vale-alimentação, que passará de R$ 531 para R$ 575.

O acordo também prevê a elevação do adicional de risco de vida pago a guardas municipais e agentes de trânsito, que passará de 194% para 203%, o equivalente a um reajuste de 9%.

Outras medidas incluem atualizações em gratificações da área da saúde, complementos remuneratórios previstos em lei e parcelas específicas destinadas a diferentes categorias do funcionalismo.

Pagamento depende de aprovação na Câmara

Após a assembleia, o Simp informou que encaminhou um ofício ao prefeito Fernando Marroni solicitando o envio do projeto de lei à Câmara antes do início do recesso parlamentar.

A expectativa é de que a proposta seja analisada pelos vereadores ainda neste mês, permitindo a sanção da lei e a inclusão dos novos valores na folha de pagamento de julho, com depósito previsto para o início de agosto.

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Os servidores também decidiram que outros temas da campanha salarial serão discutidos em uma etapa posterior, durante as negociações para um plano geral de carreira.

Entre as pautas que permanecem em discussão estão a valorização do magistério, a revisão do menor padrão salarial, o retorno da licença-prêmio, a regulamentação de adicionais para algumas categorias e outras reivindicações apresentadas pelos professores.



