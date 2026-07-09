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Municipários aprovam proposta de reajuste salarial de 5,4% e vale-alimentação de R$ 575

Assembleia aceitou o projeto apresentado pelo Executivo; projeto de lei ainda precisa ser encaminhado à Câmara de Vereadores

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Frederico Feijó

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